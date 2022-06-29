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走投無路？社團招嘸幹部祭「超陽春」海報 網笑：真的缺美宣

聯合新聞網／ 綜合報導
海青工商漫研社誠徵社團幹部，仿效曾流行的時事梗（右），祭出超陽春海報（左）。圖／翻攝自臉書「Hcvs海青漫畫技法研究社」、臉書
海青工商漫研社誠徵社團幹部，仿效曾流行的時事梗（右），祭出超陽春海報（左）。圖／翻攝自臉書「Hcvs海青漫畫技法研究社」、臉書

學生時期參與社團活動，不僅是拓展交友圈的捷徑，也能學到不少課本上沒教的事。不過，近日臉書卻流傳著一張「誠徵社團幹部」的海報，超爆笑的美編設計及文案內容，讓許多網友們紛紛轉發朝聖。

這張設計陽春的海報，原來出自於高雄市海青工商漫研社副社長之手，效仿曾流行的時事梗，雖然使用高階繪圖軟體，卻製作出如過去Microsoft Word附加的「文字藝術大師」功能，整體設計走懷舊風格，意外引起爆笑。

不僅如此，海報文案也有多句讓人會心一笑的搞笑文字，像是「學長我阿，喜歡有熱忱的年輕人」、「職位先搶先贏喔」、「老人都走了，政策你自己決定」、「沒錢買少女（字）體」等，有點入世又無厘頭的內容，短短兩天就超過4千人按讚。

隨著貼文爆紅，漫研社也出面解釋，海報中的梗如「老人」其實是現有社團幹部的稱呼，希望各界不要誤會，同時也不忘呼籲同學加入社團。網友們也紛紛留言，「超好笑，完全看得出來非常急迫」、「還知道要買字體！！激推」、「很有非常ㄏㄠˇ色的風格ㄏㄏ」、「令人發瘋的美編」、「把『學姊很多』放到最大，應該就不用徵美編了」、「看得出來非常缺美宣」。

高雄市 漫畫 社團

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