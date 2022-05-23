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弘光科大菓子社學生送減糖點心 醫院長輩甜在心裡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大菓子社做台式馬卡龍送給醫院長輩。記者游振昇／攝影
弘光科大菓子社做台式馬卡龍送給醫院長輩。記者游振昇／攝影

疫情延燒讓人緊張，弘光科技大學菓子多元廚藝烘焙社為舒緩醫院內長輩的情緒，製作台式馬卡龍，透過拍片播放方式，將點心送到醫院內，讓長輩看影片及動手組裝半成品，舒緩疫情下緊張的氣氛。

學生表示，台式馬卡龍是台灣經典的甜點，用海藻糖製作降低甜度，讓長輩吃了沒有負擔，也能藉由享用甜點得到撫慰。

社團指導老師、食品科技系講師黃志雄表示，學生每學期都利用在社團學到的烘焙技術，製作麵包、小點心做公益，送給社福團體或偏鄉小學，最近疫情緊張，不少公益活動取消，學生為了讓光田綜合醫院的長輩在疫情延燒時，能感受到溫暖與照顧，特別手做台式馬卡龍送給醫院內的長輩。

活動總召洪帆均說，去年規劃這個活動，要手作點心送給醫院內的長輩，沒想到去年因疫情三級警戒而取消，雖然今年疫情持續延燒，和院方溝通後，改用線上活動及送點心的方式舉辦，避免彼此接觸帶來風險，社團成員不必進入醫院內，也能讓長輩吃到台灣味的馬卡龍。

洪帆均指出，社團4位幹部事先錄製台式馬卡龍的製作方式，以4分多鐘的影片向長輩介紹說明，再烘焙出200份的台式馬卡龍、調製内餡，把還沒組裝的半成品點心，送到醫院給社工轉贈，由醫院人員播放給影片長輩看，長輩跟著組裝台式馬卡龍，便能享受到同學滿滿的心意，尤其這款點心特別用較不甜的海藻糖烘焙，吃起來鬆軟又不膩口，很適合讓長輩當點心。

「疫情期間，家人到醫院探望長輩的人數及次數受限，因此，用點心讓長輩開心。」活動副召王崇羽說，台式馬卡龍是台灣早期很常見的糕點，疫情升溫緊張的當下，同學們透過實際行動，讓長輩在醫院內吃到不同的點心，還可以自己動手組裝填內餡，為緊張的疫情生活增添樂趣，同學也能發揮所學。

弘光科大菓子社拍片做點心。圖／弘光科大提供
弘光科大菓子社拍片做點心。圖／弘光科大提供
弘光科大菓子社做點心送入醫院舒緩長輩情緒。記者游振昇／攝影
弘光科大菓子社做點心送入醫院舒緩長輩情緒。記者游振昇／攝影

疫情 烘焙 甜點

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