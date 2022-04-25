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東勢林管處退役巡山車發揮價值 今供技職教育培養人才

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
東勢林區管理處今天將巡護山林退役下來的重型機車，贈送台中市立東勢工業高級中等學校。圖／東勢林管處提供
東勢林區管理處今天將巡護山林退役下來的重型機車，贈送台中市立東勢工業高級中等學校。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處今天將巡護山林退役的重型機車17輛、汽車3輛贈給台中市立東勢工業高級中等學校，提供該校汽車科師生拆解、裝修教學及實習使用，退役後的巡山車在完成守護山林的使命後，也嘉惠地方學子，物盡其用。

巡護山林的森林護管員騎乘重型機車，穿梭在森林裡陡峻、路幅不寬的道路，執行巡視林地、查緝違法、資源調查等任務，機車是第一線人員的最佳夥伴。

這些車輛功成身退，仍積極發揮最大剩餘價值，投身教育界，讓更多學子利用實體車輛優化實作技能，讓學生充實技能後，參加汽車修護、機車修護技術士檢定考照，培養更多技術人才。

東勢高工校長周文松感謝表示，東勢高工汽車科設立已58年，林管處所贈送的車輛，讓老師有教學材料，學生們有充裕的設備能反覆操作練習，對於技職教育培訓專業人才，有極大的助益。

東勢林管處表示，從108年起，逐年將退役巡山車贈與東勢高工汽車科，累計贈送4輛汽車、50輛機車，以實際行動協助充實技職教育教學設備，提升學生專業技能，期許學生未來成為專業的車輛裝配、維修、保養及研發人才。

東勢林管森林護管員騎機車巡護。圖／東勢林管處提供
東勢林管森林護管員騎機車巡護。圖／東勢林管處提供

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