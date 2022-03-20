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平均工作年資短 他建議護理系求學期間培養第二專長

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友建議護理系同學應把握求學時間，好好培養第二專長，讓未來多份選擇。圖／Ingimage
有網友建議護理系同學應把握求學時間，好好培養第二專長，讓未來多份選擇。圖／Ingimage

台灣護理人員平均工作年資相當短暫，日前有想從護理轉職的網友在Dcard表示，現在很少人能將護理當成終身志業，多數人都選擇離開或轉換跑道，因此建議護理系的同學把握求學的黃金時機，好好培養第二專長。

原PO指出，讀護理系不代表真的非得當護理師，或是當了之後只能待在病房或急重症單位，「以台灣護理的工作環境來看，選護理只覺得還有更好的選擇」，例如報考衛生類公職的國考、擔任健檢護理師、到兒童之家或月子中心就業、成為特教老師等等。

考慮到金錢、時間及能力等因素，原PO認為學生時期應當充分探索興趣，修習外系、外校、職訓的課程，考取欲就業的領域證照，也可先從學校社團著手，「確認自己是否真的想待在護理，或是做好未來轉職跳板的機會」。

文章勾起其他網友的共鳴，「我一直覺得讀護理沒什麼不好，但要讓自己多一點選擇，不讓自己只有護理這條路可走」、「身邊的朋友都開始尋找自己的第二專長，像是去考美容丙級、紋眉、美甲、新密、保險、餐飲等非常多樣」、「我也不在護理了，畢業在護理打滾一陣子，離職後我也做過幾個非護理的工作，現在在國營」、「當初不想走臨床的時候一片茫然，因為其實學校教給大家的就是如何當個臨床護理師，但沒有讓大家了解到撇除臨床，護理師還有哪些路可以走」。

Dcard 護理師

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