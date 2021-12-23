萬能工商學生考15張證照擅長機器人組裝 獲技職傑出獎

嘉義縣萬能工商電機科學生鍾至維，考取15張證照，從國中就熱衷機器人拆卸組裝，就讀萬能與同學組隊參加智慧型機器人各項競賽，獲得佳績，日前榮獲教育部長潘文忠頒技職傑出獎，上午校長陳育修公開表揚，稱讚他是「嘉義之光、萬能之光」。

來自嘉義縣中埔鄉的鍾至維，在父母愛的教養下自由獨立成長，在探索學習中，確定自己往電機領域發展，進入萬能工商電機科後，在老師栽培下嶄露頭角。

高一就獲得機器人組裝「銅管比賽」佳作；高二再接再厲，精益求精「銅管比賽」再奪第二；到高三累計考取9張丙級證照，5張乙級證照，又考取經濟部自來水管承裝技工證照資格，共擁有15張證照，可說是證照達人。

鍾至維說，參加每項考試、比賽，都先訂定目標，再全心投入，反覆練習，檢討改進，腳踏實地完成。陳育修說，教育部17日舉行第17屆技職之光頒獎，鍾至維在全國眾多競爭對手中脫穎而出，獲頒「技職傑出獎: 證照達人」殊榮，「千里之行，始於足下」是最好註解。