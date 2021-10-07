薄膜滴水就能發電 台科大創新技術獲未來科技獎
小小薄膜滴水就能發電。台灣科技大學化工系教授葉禮賢透過小小薄膜滴水產生電能，他說這項技術製程簡單、價格便宜，還可重複使用，非常環保且是突破性的發電方式，獲未來科技獎的肯定。
葉禮賢表示，研發「可撓式滴水發電隨身電源」是受大自然的啟發，概念源自大樹水循環系統和其年輪結構。利用二維導電材料與便宜聚電解質來製備層狀親水薄膜，只要在薄膜一端滴上幾滴水溶液，即可利用毛細與蒸發現象來驅動薄膜中的水與離子運動，進而發電。
葉禮賢說，隨身電源裝置技術是一層狀帶立體電荷的可撓式親水薄膜結構體，可產生0.8V的電壓，且維持大於4小時的長效產電輸出，也具備可彎曲性、可重覆使用、立即發電、純綠色清淨能源、高效能及長時間持續輸出等6項特色。
台科大化工所學生陳薇婷表示，從沒想過可以用水達到產生電量的效果，覺得很神奇。實際在實驗的過程中，經歷了無法控制品質的狀態，花了非常多時間不斷嘗試，期望讓薄膜的發電量更為穩定、效果更好，當達到效果時，覺得非常有成就感。
台科大化工所學生葉紹琥說，在實驗室大家團隊合作一起改善薄膜的製程，對材料的特性、薄膜的塗層、改善薄膜結構，都花了很多心思研究和實際實驗，希望這個研究和專利在未來可在很多產品中實現，尤其可運用在一些穿戴裝置。
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