技優甄審因疫受阻 教團籲延後乙證考試暢通升學路

今年第二梯次丙級技術士檢定測驗、高職（技術型高中）在校生專案技能檢定的術科檢定都因新冠肺炎疫情延後辦理，教師團體指出，學生要考到丙證才能接著考乙級證照，取得乙證與否攸關「技優甄審」升學管道表現，呼籲教育部和勞動部研議延後第三梯次乙級技能檢定的配套方案，暢通高職生升學路。

按111學年考招新制規畫，具乙級技術士證的學生，能參加四技二專技能優良學生甄審入學管道（簡稱技優甄審），並享優待加分比率4％到15％。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）呼籲，乙證考試務必兼顧高三生在丙證檢定結果公告後，仍保有報考第三梯次乙級檢定的資格，並確保學生乙證結果公告日，能在明年技專院校考招的技優甄審管道報名日之前，暢通高職生升學路。

全國教師工會總聯合會（全教總）分析，今年全國技術士技能檢定第二梯次的學科考試，從原先預定的7月11日延後至11月7日辦理，在沒有丙級證照到手情形下，今年9月應該已來不及銜接報考第三梯次的乙級。

在校生專案丙檢部分，全教總指出，商業類已確定延後到10月23日及10月29日辦理學術科；工業類則因疫情遲遲未能辦理術科測驗，以目前看來，規畫以在校生專案檢定來銜接乙級的高二升高三學生，屆時應該也會來不及銜接報考第三梯次的乙級。

商品推薦