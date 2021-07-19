快訊

北市擬採中小學線上線下混合班 家長憂群聚「生命只有1次」

林口三井OUTLET專櫃人員無症狀確診 千人停班快篩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

技優甄審因疫受阻 教團籲延後乙證考試暢通升學路

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年起，持乙證參加技優甄審，可有優待加分比率4％到15％。本報資料照片
111學年起，持乙證參加技優甄審，可有優待加分比率4％到15％。本報資料照片

今年第二梯次丙級技術士檢定測驗、高職（技術型高中）在校生專案技能檢定的術科檢定都因新冠肺炎疫情延後辦理，教師團體指出，學生要考到丙證才能接著考乙級證照，取得乙證與否攸關「技優甄審」升學管道表現，呼籲教育部和勞動部研議延後第三梯次乙級技能檢定的配套方案，暢通高職生升學路。

按111學年考招新制規畫，具乙級技術士證的學生，能參加四技二專技能優良學生甄審入學管道（簡稱技優甄審），並享優待加分比率4％到15％。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）呼籲，乙證考試務必兼顧高三生在丙證檢定結果公告後，仍保有報考第三梯次乙級檢定的資格，並確保學生乙證結果公告日，能在明年技專院校考招的技優甄審管道報名日之前，暢通高職生升學路。

全國教師工會總聯合會（全教總）分析，今年全國技術士技能檢定第二梯次的學科考試，從原先預定的7月11日延後至11月7日辦理，在沒有丙級證照到手情形下，今年9月應該已來不及銜接報考第三梯次的乙級。

在校生專案丙檢部分，全教總指出，商業類已確定延後到10月23日及10月29日辦理學術科；工業類則因疫情遲遲未能辦理術科測驗，以目前看來，規畫以在校生專案檢定來銜接乙級的高二升高三學生，屆時應該也會來不及銜接報考第三梯次的乙級。

升學 疫情 全教總

延伸閱讀

台中園區快篩專案健康經濟兼顧

飯店搶微解封商機 憑這幾項證明有折扣

桃園教師憂開學疫苗何時打？ 鄭文燦這樣明白說

花博接種站明起進行專案接種 台北地下街篩檢結果出爐

相關新聞

技優甄審因疫受阻 教團籲延後乙證考試暢通升學路

今年第二梯次丙級技術士檢定測驗、高職（技術型高中）在校生專案技能檢定的術科檢定都因新冠肺炎疫情延後辦理，教師團體指出，學...

弘光科大師生參加國際美食線上賽 用台灣味奪8金

2021比利時觀光美食節國際大賽改採線上比賽，弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生報名參加，用台灣在地的農特產品製作糕...

技術士檢定延期 恐誤技高生技優甄審

全國三級警戒延長至七月廿六日，打亂勞動部技術士技能檢定辦理期程，技高學生要先考到丙級證照才能報考乙級考試，教師團體憂心，...

暑假到校練實作？ 看法兩極

全國各級學校停課接近兩個月，技術型高中實作課形同「停課也停學」。教育部補助學校材料費、鐘點費，讓學校恢復實體課後，協助學...

「替人把屎尿」形象不佳 長照科系招生每況愈下

長期照顧服務法今年6月起開放私校設立住宿式長照機構，須以教學實習用途為主。但按教育部統計，長照科系予人「替老人把屎尿」等...

老人救私校！長照法鬆綁 多校爭設長照機構拓財源

少子化衝擊私校生源，但老人安養床位供不應求。政府規畫結合二者，推動長期照顧服務法修正案並於今年6月9日上路，開放設有長照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。