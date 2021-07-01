四技二專甄選二信亮眼 她追藝術夢正取清大台科大

110年全國四技二專甄選入學公布正備取名單，二信高中總計102人次正取國立大學，包括科大前五志願台科大10人、北科大10人、雲科大8人、高科大18人、北商大4人，另也正取清華大學1人、台師大1人。其中，廣設科羅郁琁正取清華大學藝術與設計學系設計組唯一的名額，並以正取第一登上台灣科技大學設計系工業設計組，頓時成學校風雲人物。

羅郁琁3年前畢業於安樂國中部美術班，因她對美術的熱情選擇二信高中廣設科，希望藉更專業的探索，還有眾多好手同學的相互砥礪，磨練出一身好功夫，未來能往設計的路繼續前進。

羅郁琁說，國中讀美術班時，不論學科術科都很努力，為的就是實踐自己的夢想，知道自己選擇的二信高中廣設科，歷屆學長姐不僅比賽戰功彪炳，升學成果更是設計類全國頂尖，希望自己也能在這樣的環境陶冶，就有機會往更好的大學持續追逐「藝術夢」。

高中3年因為羅郁琁的企圖心，參加過許多競賽，如德國紅點設計賽，全國學生美展、專題競賽等，每項競賽都具有相當的挑戰性，激勵她的專業能力，雖然科大甄選每人只有三個校系的選項，仍然勇敢挑戰設計群第一志願的台灣科技大學，以及僅對技高生開出唯一名額的清大藝術與設計學系設計組。

導師管新平表示，羅郁琁認真負責，被同學視為「班級管家」，只要事情交給羅郁琁，可以完全信任，羅郁琁一心一意想往工業設計領域發展，這次參加清大甄選，導師的鼓勵及個人好勝心驅使，努力達成。

二信高中表示，台灣科技大學是技高生升學的首選，該校今年在四技二專甄選人學再添10人台科大正取，加上先前管道繁星甄選，累計達12人，最後還有分發登記入學，可望刷新錄取人數。 羅郁琁追藝術夢正取清大、台科大，圖為她的作品。圖／二信高中提供

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