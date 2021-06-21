澎湖科技大學通識課程聯合成果展 60件作品線上看

受到疫情影響，澎湖科技大學通識課程聯合成果展今天以線上展出，共有60件作品，類型包括影像敘事、文學創作、攝影作品與多媒體影音等，讓民眾在家防疫也能欣賞教學成果與校園之美。

澎湖科大表示，今年通識課程聯合成果展-Do WhatExcites，原本規劃在5月中的創校30週年系列活動以實體展出，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，維持3級警戒，學校也都停課不停學，只好改以線上展出，這也是學校首度創舉。

澎湖科大通識中心主任鍾怡慧表示，疫情警戒無法舉辦實體展覽，但仍很期待學生精彩的作品，能被看見與欣賞，因此結合蔡明惠、陳禮彰等多名老師，透過不同數位平台搭配使用，讓作品以數位化方式完整呈現展出，絲毫不減作品呈現的精彩與感動。

澎湖科大通識課程聯合成果展-Do What Excites區分有「影像美學」與「澎湖傳統飲食文化遺產-臭肉魚干探索」及「第12屆菊曦文學獎」與創校30週年「校園之美攝影比賽」等四大類，展出作品包括影像手札、影像敘事、影像故事、文學創作、攝影作品與多媒體影音作品等共計約60件，都是學生選修的獲獎作品，線上展出至25日止。

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