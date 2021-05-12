台東關山工商繁星14人 獲推薦13人上榜

110學年度科技校院繁星推薦入學放榜成績揭曉，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，5人錄取國立科技大學，其中張佐慈在父親池上鄉長張堯城的鼓勵下放棄市區高中，選擇就讀觀光事業科，今年錄取高雄餐旅大學旅運管理科。

校長王怡婷到錄取學生的家中貼紅榜慶賀。她恭賀學生們學習表現獲肯定，也期勉畢業生能將在校的學習成果、態度帶到大學繼續努力，成為學弟妹日後的學習模範。

王怡婷說，去年起到校擔任校長後，希望學生才德兼備，在教學大樓外懸掛「說好話、做好事、存好心」及「讀好書、學好技、習好藝」的布幅，如今繁星入學錄取學生就是「最佳代言人」。

除了張佐慈，李彥佐選擇就讀台東唯一的「冷凍空調科」，今年錄取勤益科大冷凍空調與能源控制系；關山國中畢業的曾羿凱就讀建築科，已考取測量、混擬土丙級證照，錄取高雄科技大學營建工程系；資處科林治豪錄取屏東科技大學企業管理系；原住民藝能科古曉莉錄取台北科技大學文化事業發展系。