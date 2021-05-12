快訊

萬華茶館確診女曾到彰化竹安宮、普天宮 宮廟內外大消毒

日職／王柏融陽春砲+二壘打 火腿2：1贏球就靠他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東關山工商繁星14人 獲推薦13人上榜

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導
院繁星推薦入學放榜，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，其中5人錄取國立科大。圖／學校提供
院繁星推薦入學放榜，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，其中5人錄取國立科大。圖／學校提供

110學年度科技校院繁星推薦入學放榜成績揭曉，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，5人錄取國立科技大學，其中張佐慈在父親池上鄉長張堯城的鼓勵下放棄市區高中，選擇就讀觀光事業科，今年錄取高雄餐旅大學旅運管理科。

校長王怡婷到錄取學生的家中貼紅榜慶賀。她恭賀學生們學習表現獲肯定，也期勉畢業生能將在校的學習成果、態度帶到大學繼續努力，成為學弟妹日後的學習模範。

王怡婷說，去年起到校擔任校長後，希望學生才德兼備，在教學大樓外懸掛「說好話、做好事、存好心」及「讀好書、學好技、習好藝」的布幅，如今繁星入學錄取學生就是「最佳代言人」。

除了張佐慈，李彥佐選擇就讀台東唯一的「冷凍空調科」，今年錄取勤益科大冷凍空調與能源控制系；關山國中畢業的曾羿凱就讀建築科，已考取測量、混擬土丙級證照，錄取高雄科技大學營建工程系；資處科林治豪錄取屏東科技大學企業管理系；原住民藝能科古曉莉錄取台北科技大學文化事業發展系。

王怡婷說，就近入學可擁有更多和家人相處的時間，學校的教學也沒有所謂的「城鄉差距」。

繁星推薦入學放榜，錄取高雄餐旅大學旅運管理科的張佐慈（中）父親是池上鄉長張堯城（右二）。圖／學校提供
繁星推薦入學放榜，錄取高雄餐旅大學旅運管理科的張佐慈（中）父親是池上鄉長張堯城（右二）。圖／學校提供
院繁星推薦入學放榜，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，其中5人錄取國立科大。圖／學校提供
院繁星推薦入學放榜，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，其中5人錄取國立科大。圖／學校提供


繁星 台東 屏東

延伸閱讀

科技繁星改制 111學年增「技能領域」為第三比序

繁星上台大被排擠！高中生看學測成績卻愧疚了：我抬不起頭

技職繁星放榜！這校5人錄取國立科大

科大繁星放榜 柯婕楹、陳義鈞、孫翊軒就近入學現成果

相關新聞

台東關山工商繁星14人 獲推薦13人上榜

110學年度科技校院繁星推薦入學放榜成績揭曉，台東縣關山工商今年推薦14人、錄取13人，5人錄取國立科技大學，其中張佐慈...

科技校院繁星 今年偏鄉錄取率大增

科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學昨天放榜，技專校院招生委員會聯合會統計，五十二所科技校院提供二七二一個招生名額，吸引三六...

技專甄選 擬調高專業科目權重

技專招生將變革，除了繁星計畫已確定一一一學年起考生比序由七項增為八項，增「技能領域」為第三比序，另透過統測成績甄選入學的...

教部擬改技專甄選各科占分 科大建議看重學習歷程檔案

技專甄選入學第一階段採統測成績，包括國文、英文、數學、專業科目一、專業科目二，共五科。全國教師工會總聯合會及立委高虹安、...

科技繁星改制 111學年增「技能領域」為第三比序

108課綱重視技術型高中的實作教學，技專校院招生策略委員會日前宣布，明年（111學年）起科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學...

選「科大」如何避開地雷？快瞄準4大關鍵指標！

「私校退場」成為近年高教熱門議題，技職更是退場重災區，許多學生和家長深怕選到「沉船大學」。私校轉型退場條例草案規定，全校學生數若低於3000人、連續兩年註冊率未達60%，就列為退場或轉型專案輔導學校，也讓「註冊率」和「學生數」，被視為一所大學是否存活的「淹水線」指標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。