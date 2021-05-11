選「科大」如何避開地雷？快瞄準4大關鍵指標！

「私校退場」成為近年高教熱門議題，技職更是退場重災區，許多學生和家長深怕選到「沉船大學」。私校轉型退場條例草案規定，全校學生數若低於3000人、連續兩年註冊率未達60%，就列為退場或轉型專案輔導學校，也讓「註冊率」和「學生數」，被視為一所大學是否存活的「淹水線」指標。

然而，大多數學生和家長在選填志願時，要的絕對不只是「這所學校不會倒」，更期待「學校願意投資學習資源、老師願意提升教學品質」。

哪四大指標，代表學校用心對待學生？

如果說「註冊率」「學生數」只是判斷一所學校會不會倒的「基本門檻」，那是否又有哪些「積極指標」，可以看出一所學校真的用心對學生好？

《遠見》採訪多位前段班公私立科大校長、副校長、教務長，請他們分享心目中「辦學好校的積極指標」，精選四大多數人沒注意、不知道的教育部公開資料，以及外界難以取得的國際資料庫，由遠見調查中心撈取並分析，找出對應前十名科大，提供學生與家長更精準找到用心提供資源、努力精進教學的理想學校。

關鍵指標1〉教學面：是否積極推促老師提高教學能力？

指標：教育部教學實踐研究計畫件數

說明：教育部自107年度起推動「大專校院教學實踐研究計畫」，補助老師透過課程設計、教材教法、引入教具、科技媒體運用等方式，實踐並檢證成效，以科學化方法研究教學是否有改善之處。

多媒體教材、線上資源、實做課程，當各種教育創新不斷翻轉教學現場，很多人深怕自己遇到的老師，教學還是停留在「過去式」。

為推促大學老師升級自己的教學品質，教育部從107年開始推動的「教學實踐研究計畫」，鼓勵老師以自己的教學現場作為研究主題，採用新進教學理論、數位教材等教育創新，研究學生學習成效是否發生轉變，以科學化的「論文研究」模式去推動老師看見教學盲點，嘗試教學創新。

一校拿到此一教育部計畫的件數愈多，代表該校愈多老師認真看待自己的教學品質，有機會帶給學生更好的學習內容。

關鍵指標2〉競賽面：是否認真協助學生參與校外表現？

指標：在學學生參與競賽、論文出版成效

說明：學生以學校名義參加校外競賽、學生論文、展演活動、出席國際會議的人次。人次數愈高，意味學校愈積極鼓勵學生參與校外競賽、表現學習成果。

技職學生參與各種技能競賽，不只是展現技術能力、和各校高手切磋，更是鍛鍊自信的重要方式。如果成為國手、拿下獎牌，更替未來就業、進修拿到好門票。

然而，各種校外參賽、發表，除了學生本身能力和意願外，學校是否提供相關培訓與資源，也是關鍵之一。培訓需要老師額外付出心力、學校提供場地，採買各種耗材也需要經費；參賽的交通、食宿也都是成本，學校願意支持，學生才更有機會透過比賽提升自我。

尤其是私校，在經費有限下，還願意投注資源力推學生前進各種校外競賽、校際展演、國際研討會，等於給學生更多被看見的機會。如果你是對自己能力有期許、希望可以成為選手，甚至是國手的學生，想找願意投資學生登上競賽舞台的學校，這是一個重要參考。

關鍵指標3〉產學面：老師是否能連結第一線企業實務？

指標：每師平均產學收入

說明：專任老師承接企業、政府或其他單位的產學合作計畫經費。收入愈高，表示該校老師接到愈多產學合作案。

技職教育培育產業應用人才最常見、也最實際的作法，就是「產學合作」。產業提出問題，學校幫忙解題，攜手培育對應技術人才，讓學生所學真的有用，在校時就鋪好前進企業的道路；同時，老師也能知悉業界第一線的發展，進而教授學生最新的產業知識。

然而，產學合作案，不只是學校挑選企業，企業在選擇合作對象時，也會挑選老師。一校老師若能承接到更高金額的產學案，代表企業也肯定老師的能力、學生的素質，願意投入更多資源和這所學校一起合作。

為了消除學校規模之間的差異，《遠見》特別選擇「每師平均產學收入」作為指標，觀察哪所學校的老師，能獲得企業願意投入更多資源來彼此合作，也意味老師能力和技術更受到業界的肯定。

關鍵指標4〉看研發：老師研究是否接軌最新業界技術？

指標：FWCI 領域權重引用影響指數

說明：FWCI指相同學科領域、同出版年與同文獻類型做比較，而得出來的標準化平均引用次數，若該校的FWCI為1.15，代表該校的引用影響力比全球平均高出115％。得分愈高，表示研究的「質」愈好。

這是一個國際學術界熟悉，但一般大眾很少聽過的指標，《遠見》與國際最重要、學校使用最廣的學術資料庫Scopus合作，取得此一指標。分數愈高，表示該校老師所做研究的影響力愈大、更受到領域中專家重視。

很多人以為研究做得好的科大，一定是國立科大。但拔得頭籌的，是私立的龍華科大，甚至勝過台科、北科。

有些科大認為，科大重實務，研究只是其次。但龍華科大學術副校長陳逸謙指出，研究分為「基礎型研究」和「應用型研究」，前者是一般大學常見的實驗室科研，做的是「20年後的潛力科學」；後者則是科技大學透過產學合作，幫企業「解決兩年內的實際問題」，完成後，把過程寫成研究報告或論文發表，除了做為老師本人的升等論文，也嘉惠其他面臨相同困境的企業。

「龍華做研究，不是為了研究而研究，而是優質產學合作的成果，」陳逸謙分析，龍華位於新北桃園交界，鄰近大量PCB（印刷電路板）產業聚落，半導體的IC設計、晶圓製造大廠，如台積電、聯發科，要的是台成清交高端研發人才；但晶片做出來後，怎麼有效率的嵌進電路版上，成為實際產品並發揮效用，就是龍華科大的強項。

科技發展步調極快，業界面臨技術和產品升級問題，都需要學校來幫忙解題。與科大的產學合作，正是這些企業跨過難關的最佳方式。一所不重視研究的科大，是根本難以找到好的產學合作案。

而當老師接了產學、完成解題、寫成論文，也就等於更新了最新產業第一線知識，才能教導學生學到當今現場需要的技術，未來學生就業選擇和薪資上，都會大上更多。

可以說，產學與研究互為表裡，透過產學推動研究，再由研究回饋產學，形成企業、老師、學生三贏的正向循環，正是龍華近年在企業最愛科大評價高漲的重要原因。

（作者／謝明彧 本文出自2021.5.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）