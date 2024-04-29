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清大、漢民成立聯合新創平台 助師生研發商品化

中央社／ 新竹市29日電

國立清華大學今天與漢民科技簽約成立聯合創新與新創平台，校方表示，未來漢民將提供清華師生研發商品化機會，讓校內重大科研成果能獲取商品化專業輔導，創造研發最大價值。

清華大學發布新聞稿表示，校長高為元今天與漢民科技副董事長許金榮代表簽約，共同成立聯合創新與新創平台，未來漢民將為清華師生提供商業洞察、策略布局等協助，縮短清華師生創業初期瓶頸。

高為元致詞說，清華的優勢在於前瞻研究能量與人才，漢民則擁有經營資源、商品化經驗、市場敏感度及專業團隊，如此產學結盟將對學術資源、企業經營與台灣產業升級產生綜效。

漢民科技副董事長許金榮指出，聯合新創平台將協助清華前瞻科研成果有系統、有步驟地商品化。漢民科技長期深耕半導體、光電、生醫產業技術與服務，並積極投入研發，希望產學合作能擴大台灣技術扎根的種子。

清華大學研發長邱博文指出，根據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，國內新創公司前5年存活率僅有1%，在初期資金燒完、還看不到希望就草草結束，漢民與清華的合作提供市場連結與經營管理協助，幫助大學新創團隊提高成功機率。

清華大學表示，漢民與清華在半導體、生醫等領域過去即有長期合作，例如2017年雙方合作孵化了新創公司禾榮科技，聚焦下世代腫瘤治療技術「硼中子捕獲治療 BNCT」商業化。

半導體 團隊 清華大學

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