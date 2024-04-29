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大專成果展不公？學生向署長陳情

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄報導
2024年大專院校學生會成果展昨在高雄科技大學舉行閉幕典禮。記者蔡世偉／攝影
2024年大專院校學生會成果展昨在高雄科技大學舉行閉幕典禮。記者蔡世偉／攝影

2024年大專院校學生會成果展昨天在高雄科技大學舉行閉幕典禮，有學生向教育部青年發展署署長陳雪玉陳情，認為歷年評審重複性高不夠多元，評審制度、規章不夠公平、嚴謹，執行也不到位，希望青年署未來能再精進，青年署則表示會後會做問卷調查，讓活動更加完美。

教育部青年署舉辦「大專院校學生會成果展」今年全能滿貫獎由中原、元智、高醫大、北科大、朝陽科大、僑光科大6所大專院校榮膺，分別可得5萬元獎金。

頒獎典禮結束後，德明財經科技大學童姓大學生攔下青年署長陳雪玉陳情，針對成果展相關制度提出意見。童姓大學生說，活動在期中考後舉辦，學生忙考試，還要兼顧成果展，壓力甚大。評審過程規定鬆散，頻出現有人進出場地干擾，不符規定展示方式，還臨時抽換簡報，對認真按規定的學生不公平。

青年署解釋，評審會場學生自由進出是出於人道考量，評審過程長達數小時，學生總會內急，不可能拒絕這樣的請求。臨時抽換簡報部分，是因為該校簡報檔案規格出現問題，才臨時抽換，對於學生的陳情，會再做問卷調查，活動讓各校學生交流，獎勵是其次。

大學生 教育部 青年

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