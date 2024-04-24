台塑與中正大學合作研發無人機 贈碳纖維材料

台塑集團近日贈予中正大學一批碳纖維材料，協助研發雙尾管後置引擎無人機，加強機體結構；中正大學校長蔡少正說，今天雙方進一步簽署合作意向書，要產製商業應用無人機。

中正大學今天發布新聞稿表示，蔡少正和台塑集團副總經理連國慶今天簽署合作意向書，共同開發無人機；台塑捐贈的碳纖維材料將被應用於研發中的無人機原型機。

中正大學無人機研發團隊指導教授陳世樂表示，原型機採用獨特的雙尾管後置引擎氣動力外型設計，確保飛行穩定性，還提高機身可用空間，大幅增加安裝航電和空拍器材的可能性。

設計原型機的機械系副教授楊翰勳指出，原型機整機將採用碳纖維蒙皮，不僅加強機體結構，還減少對支撐梁、金屬或木質結構的需求，同時解決過去使用玻璃纖維帶來的重量問題。

楊翰勳說，預計全機碳纖維使用量從目前的20%大幅提升至60%以上，這將使無人機的結構更輕便，性能更優異。