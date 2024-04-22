研究／氧化金屬奈米管彈性佳 可應用於惡劣環境

台科大團隊與香港城市大學團隊合作，發現氧化的金屬玻璃奈米管擁有極佳的彈性變形回復能力、耐久度也更好，未來可應用在惡劣環境中運作的奈米裝置。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，近年來奈米科技在大小或是材料上皆有創新突破，而金屬玻璃奈米管是通過簡單、成熟的半導體製程結合濺鍍技術製造而成，能實現大面積陣列的金屬奈米管製造，具有極高的應用價值，還能與其他奈米材料結合，擁有極強的應用彈性。

台灣科技大學材料科學與工程系教授朱瑾的團隊與香港城市大學教授楊勇的團隊合作，發現氧化的金屬玻璃奈米管彈性高達14%，優於多數的超彈性金屬，未來可應用在惡劣環境中運作的奈米裝置，如感測器、精密醫療設備、生物晶片、驅動元件、奈米機器人等，研究成果刊登於國際期刊「自然材料」（Nature Materials）。

朱瑾說明，一般金屬僅具備1至2%的彈性應變，而奈米尺度的金屬材質在室溫環境中會因為接觸空氣中的氧造成氧化，導致功能下降或喪失，這一直是科學家難以解決的問題；但令人驚訝的是，氧化後的金屬玻璃奈米管擁有極佳的彈性變形回復能力，抵抗外力的抗性更高、耐久度也更好，研究結果讓港台的研究團隊嘖嘖稱奇。

研究金屬玻璃材料超過20年的朱瑾表示，目前金屬玻璃奈米管的相關研究，大多應用在檢測儀器、生物晶片等生醫領域，隨著這項彈性應變的發現，未來可將觸角延伸至綠色能源、化工領域上，為奈米材料應用帶來新的可能性。