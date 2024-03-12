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元智大學培育智慧護理師 提供獎學金、工作保障機會

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
元智大學和亞東醫院、聯新國際醫院合作，今日簽訂「建教合作備忘錄」及「護理公費生培育方案」。圖／元智大學提供
元智大學和亞東醫院、聯新國際醫院合作，今日簽訂「建教合作備忘錄」及「護理公費生培育方案」。圖／元智大學提供

元智大學和亞東醫院、聯新國際醫院合作，今日簽訂「建教合作備忘錄」及「護理公費生培育方案」，將三方共同培育智慧護理照護領域的護理專業人才，並提供護理公費生名額，除了獎學金補助，學生畢業並考取護理師證照後，還保障工作機會。

元智大學校長廖慶榮表示，亞東紀念醫院醫學中心、聯新國際醫院，為元智大學護理學系兩大教學聯盟醫院。元智大學護理學系課程規劃將結合工程、資訊和管理等跨系所師資及業界專業人員共同開設「智慧雙語創新創業護理學程」，培養與時俱進兼具程式語言、英語能力，以及創新創業能力的智慧護理師與國際醫療護理師。

亞東醫院醫事副院長林子玉指出，與元智簽訂「亞東護理公費生培育方案」契約將雙方合作推展至醫護人力培育，不只為了因應未來護理人力短缺的問題，更希望播下未來智慧護理時代的種子。113學年度提供培育名額18名，每人每學年提供12萬元的獎學金補助；受補助的學生畢業並取得證照後，可直接進入新北亞東紀念醫院從事護理相關工作。

聯新國際醫院院長許詩典表示，與元智護理系簽署「聯新護理公費生培育」，113學年提供10個名額，第一、二年每學期分別提供6萬元補助，第三年每學期提供8萬元、第四年每學期提供9萬元；此外，護理公費生於在學期間，如取得甲方認可相關證照、技能檢定或其他有助於護理專業能力養成與提升優異表現者，提供最高2萬元補助，4年將提供最高60萬元獎助學金。

元智大學護理系主任蘇英華表示，今年起招收第一屆45位新生的護理學系，在員額分配上，包括個人申請入學管道招生名額28名，另可外加原住民名額2名；繁星推薦方式6名，可外加1名；其餘名額由分科考試錄取。配合學校課程實習需求，將由學長姐教導護理臨床技能及以病人為中心之臨床實務，讓學生畢業後順利考取護理師證照。

元智大學 護理師

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