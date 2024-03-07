成大學生自組「討海人」團隊 首艘自製人力潛艇赴英挑戰國際賽事

國立成功大學系統及船舶機電工程學系學生自組成立人力潛艇「討海人」團隊，2022年時就以亞洲唯一、台灣首創學生自製潛艇參與歐洲國際人力潛艇競賽獲最佳新人獎。今年技術上更突破，將以首艘自製「抽真空工法」人力潛艇「飛馬座」挑戰6月底在英國舉行的國際潛艇大賽，團隊正為人力潛艇進行船殼塗裝與水下測試。

校方表示，成大學生自組團隊成立於2020年9月，第2屆新團隊接棒後，目前有15人，此次打造人力潛艇「飛馬座」不含螺槳船長3.22公尺，乾重重量91公斤，更加大船長以提供不同身高隊員駕駛，船殼還用採用真空輔助樹酯灌注成型，工法使船殼成型。

團隊表示，抽真空工法可利用壓力差使樹酯均勻分布在規畫空間，有別於傳統手積層一層一層手積，可以更省時且更精確地掌控樹酯分布，同時搭配三明治工法大幅減輕潛艇重量並兼顧結構強度。

團隊指出，歐洲人力潛艇競賽不只需要打造潛艇，還需結合潛水技巧，在水下執行浮力配置，由駕駛員操縱潛艇航行於比賽指定航線，是結合動腦設計與動手實作的國際賽事。為此，團隊也定期前往小琉球潛水訓練。