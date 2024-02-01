清大音樂系應屆畢業校友 登紐約歌劇舞台演莫札特名劇

國立清華大學音樂系應屆畢業校友陳亭屹，去年從本校音樂系聲樂專業畢業後，即赴美國紐約曼尼斯音樂學院攻讀碩士學位，最近參加紐約阿莫爾歌劇院（Amore Opera）的莫札特經典名劇「唐‧喬凡尼」角色徵選，從來自茱麗亞音樂學院、曼哈頓音樂學院等名校的青年聲樂家中脫穎而出，取得賴波雷洛（Leporello）一角的演出機會。清大指出，陳亭屹是整個劇組中唯一一名台灣人，非常不容易。

清大指出，陳亭屹從1月26日至2月3日將一連演出3場，目前已完成首場演出，他也是整個劇組中唯一一名台灣人。樂評人 Meche Kroop 認為陳亭屹扮演的侍從賴波雷洛非常出色，贏得不少觀眾的笑聲。

陳亭屹說，這次的演出對第一次擔任歌劇主角的他來說，無疑是個巨大的挑戰。感謝清大提供豐富的舞台演出機會，使他在國外與專業團隊工作時如魚得水，與指揮、樂手、及歌手同事們相處融洽，才能完成一場場完美的演出。

清大說，陳亭屹師從藝術學院院長張芳宇。張芳宇說，看到陳亭屹勇闖國際樂壇，表現亮眼，實在非常開心，認為陳很能夠運用聲音特色、人格特質，來演出詼諧有趣的角色。