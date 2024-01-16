國研院超精密加工聯合實驗室啟動 邀10所大專校院加入
國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心（國研院儀科中心）建構跨領域整合的儀器科技研發服務平台，與大學合作，並開發各領域前瞻研究客製特殊儀器設備，同時致力培育高階儀器人才。儀科中心「超精密加工聯合實驗室」今正式啟動，將邀請國立台灣大學、國立清華大學等10所大專校院跨領域團隊加入。
國研院儀科中心建置「超精密加工聯合實驗室」，除原有的超精密加工機台、表面粗糙度與高精密非球面量測設備外，同時由全球前三大超精密加工系統供應商之一的美國穆爾集團奈米技術公司（Nanotech）提供最新Nanotech 250UPL MP-G超精密加工車床，並且由Nanotech的台灣代理台灣大昌華嘉公司（DKSH Taiwan）協助設備建置維護與技術支援，讓國內學研團隊也能訓練使用國際最先進的機台。
國研院儀科中心今舉辦「超精密加工聯合實驗室」交流研討會暨啟動儀式，見證Nanotech 250UPL MP-G超精密加工車床的實作演示，未來將以此實驗室推動超精密加工合作研究與人才培育。
聯合實驗室並將將邀請台灣大學、清華大學、成功大學、中央大學以及台師大等10所大專校院超精密加工技術、精密機械設計與光學檢測等跨領域研究團隊加入。
儀科中心表示，精密光學研發製造服務平台導入Nanotech在超精密加工技術領域之軟、硬體支援，未來亦將尋求整合更多廠商軟硬體設施與合作，形塑完善的超精密光學設計製造人才培育基地，並與學研團隊協同建置完整訓練機制，將為國內產業界培育國際等級超精密光學加工人才。
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