國研院超精密加工聯合實驗室啟動 邀10所大專校院加入

公立大學教授薪資約10萬元、副教授8萬元、助理教授7萬元、講師6萬元，而有些私校飽受招生衝擊，最多僅能給予公校的八成甚至七成薪；要是未跟上調薪，又遇學校減薪，教師就慘了，某私校就有專任講師只領38K。今年元旦起，公立大專校院教師比照軍公教調薪4%，教育部承諾，若私立大專校院跟進公校調薪，將由教育部補助七成，但不少私校即便財務有盈餘也不願跟進。而已經跟進調薪的私校也憂心忡忡，加不加薪的隱憂竟都指向「這件事」。...

2024-01-16 07:00