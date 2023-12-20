偏鄉枋寮高中增設雙語實驗班 2學生特殊選才進清大美夢成真

屏東縣立枋寮高中是全台最南的社區完全中學，為引導偏鄉學子邁向頂大，校方2年多前通過國教署高中擴增雙語實驗班計畫，依學生適性發展選擇社會或自然班群課程，其中陳佳妤和卓政賢2名首屆畢業生，在國際和全國科展比賽繳出亮眼成績，在國立清華大學特殊選才「拾穗計畫」脫穎而出，2人開心直呼美夢成真好奇幻。

枋寮高中屬偏鄉學校，經濟弱勢家庭學生的比例高，校方說，枋寮高中已有體育班，兩校近年的繁星入學成績亮眼，不乏頂尖大學，也是國教院全國11所基地學校之一，2年多前爭取設雙語實驗班並經教育部審核通過，讓偏鄉地區學生就近接受雙語實驗教育的機會，依學生適性發展選擇社會或自然班群課程，並鼓勵參加不同類型的科展比賽和活動，激發學生學習潛能。

錄取清大清華學院學士班的陳佳妤，來自單親低收入戶家庭，國中就讀枋中舞蹈班，國中會考成績5A，知道學校設置雙語實驗班，加上偏鄉社區高中升大學多元入學管道的優勢，選擇直升；因家中經濟和自己的興趣，在理財與金融科技選修課程中探索財金世界，高二下參加天下雜誌群知識庫小論文競賽，透過訪談和蒐集枋寮青年返鄉創業經驗，以如何發展六級化產業與強化鄉鎮永續發展的題，在全國高中職比賽獲得唯一特優佳績。

在枋寮念僑德小學的卓政賢，國中到外地念書，枋中首屆雙語實驗班招生時選擇返鄉就近入學，對化學有興趣的他，以研究葉子碳化後抑制電池壽命的原因參加科展，利用暑假到大學深入實驗並研究，高二下參加全國高級中等學校小論文寫作比賽，獲全國化學類唯二特優的佳績，在去年台灣國際科展化學科，以豐富的學習歷程得獎，這次在清大55位報名人中脫穎而出，錄取僅3名正取的材料科學工程學系。

兩人得知錄取時，直呼美夢成真的過程好夢幻；兩人說，要拚台清交等頂大，過去彷如是遙不可及的夢，也知道自己在社區高中要加倍努力，枋中學生比一般高中少，學校爭取計畫資源，活化課室空間及適性學習空間，提升軟硬體設備，提供優質的學習環境，科展研究幫學生找經費及處理交通問題，可以專心研究，這次特殊選才前，透過模擬面試並耐心引導如何把自己特質表述出來，感受老師對學生的溫暖和用心。