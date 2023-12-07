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景文科大與桃勤簽署備忘錄 共同培育航空勤務人才

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
景文科技大學旅遊管理系與桃園航勤股份有限公司今天上午簽訂產學合作備忘錄(MOU)。圖/桃勤公司提供
景文科技大學旅遊管理系與桃園航勤股份有限公司今天上午簽訂產學合作備忘錄(MOU)。圖/桃勤公司提供

疫情時代旅運市場快速復甦，航空相關產業人力顯現急迫需求，景文科技大學旅遊管理系與桃園航勤股份有限公司今天上午簽訂產學合作備忘錄(MOU)，未來雙方藉由學生實習委訓、教學參訪、講座研習等全方位合作交流，共同努力培育優秀的航空勤務從業人員。

桃勤公司董事長林祥生表示，景文科大旅遊管理系自90學年度至今，20多年來培育超過1,300位畢業學生投入旅遊相關產業，並且為培養航空服務人才成立航空暨運輸服務管理組，培訓具有專業素養之空地勤新鮮人投身航空產業，除了因應未來航空運輸市場的人力需求，同時也以紮實的訓練為基層管理人才奠定基礎。

景文科大校長于第指出，桃園航勤是國內第一大專業地勤服務公司，公司經營穩健，以全方位地勤服務為往來桃園機場之航班提供地勤作業服務。雙方能建立合作伙伴關係，透過產學互惠交流為學子提供最佳職場學習場所，並期待雙方未來能透過產學聯盟攜手培育航空新世代。

桃勤公司表示，今天簽約儀式由景文科大校長于第及桃勤公司董事長林祥生代表簽署，與會人員包括桃勤總經理陳定銘、副總經理牛莒淵及各部門主管等人；景文科大則為旅遊管理系系主任楊明賢、助理教授舒麗娟等代表出席儀式，共同見證雙方合作的新里程碑。

今天簽約儀式由景文科大校長于第(右)及桃勤公司董事長林祥生(左)代表簽署。圖/桃勤公司提供
今天簽約儀式由景文科大校長于第(右)及桃勤公司董事長林祥生(左)代表簽署。圖/桃勤公司提供

桃園機場 地勤 疫情

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