長榮大學創校30年 強調永續辦學、國際化大步走

英國高等教育調查機構「QS大學排名」結果日前公布，其中「2024亞洲大學排名」台灣有46所大學院校進榜，長榮大學位居24名、連續第4年上榜。校方表示，今年再獲QS世界大學星級評等「五星」，這是創校30年、邁入國際化重要里程碑。

校方表示，創校至今秉持永續辦學精神，以今年全球華文永續報導獎為例，學校電台長榮之聲實習生以環境永續專題內容，抱回學生組音頻類「最佳人氣獎」，長榮已三度獲全球華文永續報導獎獎項。

校方指出，國際化為大學評比重要指標，目前有海外167所姊妹校、分布21個國家地區，帶動國際交流。護理系學生赴韓國參與「第15屆亞太安寧療護會議」，發表論文展現研究成果；應用哲學系桌遊團隊參與國際桌遊界盛事「2023德國埃森桌遊展」。

長榮大學今年舉辦5年一度的「國際校長會議」，主題「永續發展」，邀請姐妹校大學校長、國內外夥伴高中校長共襄盛舉，探討如何在環境議題實踐零浪費願景；校方也訂2025年承辦全大運，並以綠色永續為主軸。

校長李泳龍表示，人經過30年歲月洗禮，可承擔各方面責任，「三十而立，堅定不移」符合長榮大學「將在30歲時站穩腳步」寓意。多年自我挑戰後長榮大學將繼續堅定前進，在擴展國際影響力的願景下，彰顯大學公共價值，成就聯合國與夥伴機構的永續發展目標。