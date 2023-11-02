科技業迎寒冬！他好奇「什麼科系最慘？」 網點名這系：世界悲劇

不少學生選擇科系時，會先查查畢業後的未來發展或是以畢業後想做的工作來制定目標。一名大學生好奇，「什麼科系寒冬最慘啊？」，他認為是自己讀的材料系，但不少網友則認為，生科系才是最慘的，引發熱烈討論。

一名大學生在Dcard「科技版」發文，最近科技業迎來寒冬，他找不到工作，認為自己讀的材料系慘到爆炸，傳產業和半導體業都進不去，忍不住抱怨，「早知道不讀」，引起不少網友討論哪個科系寒冬最慘。

網友紛紛表示，「清材也找不到…也太凍…」、「冷凍雜魚報到」、「最苦的是清材分數還超高，比不過大徵才私立混血上IC，而且是遠遠不及」、「土木沒有寒冬，永遠在工地」、「還好我逃了」、「半導體二線廠還真的進不去， 傳產不是做高分子或有機出身的也機會很小，面試小公司他們還說希望有工作經驗的人優先」、「化工材料慘線一家親」、「範圍縮小一下，資工、電機、電子、材料、資管、機械」、「雖然科系也有關，但找不到工作是人跟運氣的問題也很大」、「會嗎？材料很熱啊，面板廠很需要啊」。

有不少網友則表示，生科系才是最慘的，「敢說自己最慘，我看你是看生科沒有喔」、「生科真的世界悲劇」、「生科幾十年來都沒好過吧」、「生科永遠都在寒冬」、「生科是薪水慘，工作好找」。