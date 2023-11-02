快訊

84公斤變70公斤！侯友宜「漢子變瘦子」 參選後抓空「扒飯」

李克強今火化…習近平偕六常委「三鞠躬」送別、胡錦濤送花圈致哀

台灣之星終結低價4G不限速吃到飽！這2家還有便宜方案月租199起快申辦

科技業迎寒冬！他好奇「什麼科系最慘？」 網點名這系：世界悲劇

聯合新聞網／ 綜合報導
有大學生好奇，哪個科系寒冬最慘，引起不少網友熱烈討論。此為示意圖，與新聞當事人無關。記者黃仲裕／攝影
有大學生好奇，哪個科系寒冬最慘，引起不少網友熱烈討論。此為示意圖，與新聞當事人無關。記者黃仲裕／攝影

不少學生選擇科系時，會先查查畢業後的未來發展或是以畢業後想做的工作來制定目標。一名大學生好奇，「什麼科系寒冬最慘啊？」，他認為是自己讀的材料系，但不少網友則認為，生科系才是最慘的，引發熱烈討論。

一名大學生在Dcard「科技版」發文，最近科技業迎來寒冬，他找不到工作，認為自己讀的材料系慘到爆炸，傳產業和半導體業都進不去，忍不住抱怨，「早知道不讀」，引起不少網友討論哪個科系寒冬最慘。

網友紛紛表示，「清材也找不到…也太凍…」、「冷凍雜魚報到」、「最苦的是清材分數還超高，比不過大徵才私立混血上IC，而且是遠遠不及」、「土木沒有寒冬，永遠在工地」、「還好我逃了」、「半導體二線廠還真的進不去， 傳產不是做高分子或有機出身的也機會很小，面試小公司他們還說希望有工作經驗的人優先」、「化工材料慘線一家親」、「範圍縮小一下，資工、電機、電子、材料、資管、機械」、「雖然科系也有關，但找不到工作是人跟運氣的問題也很大」、「會嗎？材料很熱啊，面板廠很需要啊」。

有不少網友則表示，生科系才是最慘的，「敢說自己最慘，我看你是看生科沒有喔」、「生科真的世界悲劇」、「生科幾十年來都沒好過吧」、「生科永遠都在寒冬」、「生科是薪水慘，工作好找」。

【文教熱話題】

▪ 【專題】數位原生世代大揭密 青少年邊玩邊學的網路世界
▪ 【專訪】從小「超愛講話」斜槓學生兼網紅 她如何做到14歲YT就有8.6萬訂閱？
▪ 【專訪】親子3C衝突一招化解 媽媽「不窺探」的溫柔：社群就是孩子另一張臉
▪ 【專訪】青少年社群成癮逼瘋爸媽？心理師的殘酷領悟：快50歲感覺快被淘汰
▪ 【專訪】高三生YTR企劃拍片剪輯一手包！父母默默關注、大方贊助設備
▪ 【專訪】社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！
▪ 「數位原生世代」學習神器調查 直播「讀書」竟有百萬人搶看？
▪ 【街訪】封鎖爸媽的原因竟是...青少年都在用的APP你聽過幾個？
▪ 【街訪】學霸都下載什麼App？ 直擊Z世代數位學習工具

科系 大學生 薪水

延伸閱讀

「量產」科技人才 教授：應少而精

台科大熱門課出爐 英文學習、愛情人際登學生最愛

菜市場長大、讀書的記憶是臭水溝味——建中第一名畢業 他卻只想讀台大中文系

大學必做哪些事？排名前五件事是這些 你做了嗎？

相關新聞

科技業迎寒冬！他好奇「什麼科系最慘？」 網點名這系：世界悲劇

不少學生選擇科系時，會先查查畢業後的未來發展或是以畢業後想做的工作來制定目標。

金大建築系又有3人考上高考 學弟妹與有榮焉

國立金門大學建築學在考選部公布的今年公務人員高等考試三級考試建築工程類科榜單中，該校建築學系表現亮眼，今年建築學系郭弈忻...

東海理學院展現AI教育實力 2024泰晤士排名躍進全台第四

2024英國THE泰晤士世界大學學科排名出爐，適逢68周年校慶的東海大學在物理科學領域中再創佳績，前進全球601-800...

世新攜手故宮 推8K高畫質影片教育文化應用

世新大學今天宣布，將與故宮博物院合作，共同推動8K高畫質影片在教育與文化領域的應用，還會規劃培育人才、提供實作資源進行內...

世新大學中文系擬停招 創系主任：心早已痛到靈魂崩解

世新大學中文系規畫停招，如獲教育部核定，會在114學年停招新生。創系主任、現任嘉義縣中正大學中文系教授王瓊玲難過說，「曾...

中山大學研發創新製程農廢拚綠金 獲美、俄雙獎

中山大學環境工程研究所副教授張耿崚團隊，獨創將農業廢棄物轉化為用途廣泛的化學材料，有效合成2, 5-呋喃二甲酸，有助緩解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。