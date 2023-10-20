博士生拒繳會費學生會告贏 台師大：僅具個案效力
大學學生會費是否必須繳納時有爭議，日前國立台灣師範大學學生會向校內一名吳姓博士生提告催繳，一審判吳應付費，但吳不服上訴，台北高等行政法院駁回上訴，判吳應繳交700元確定。台師大今天則表示，法院判決被告當事人需補繳會費，僅具個案效力，並未擴及其他學生。
師大學生會主張，依大學法、師大組織規程、會費條例等，吳身為師大學生，學生完成註冊後為學生會當然會員，有繳交會費義務，否則學生會將欠缺自主、穩定的經濟來源，難以維持正常運作，可自行向會員催收會費。
吳生則承認欠繳700元會費，但認為依大學法施行細則規定意旨，學生會費應屬「自由繳交」，無繳會費義務，且收取學生會費權限應在大學，學生會無權催繳會費。一審台北地院行政訴訟庭判決收取會費合憲，吳生不服上訴，但北高行日前駁回上訴，吳生應繳納700元會費。
由於歷來學生會費繳納單據多和註冊單一並寄發，不少學生認為參與學校活動少，多選擇不繳交，學校也不強制學生一定得繳會費。但如今判例一出，學生憂心未來是否一定需繳納。
台師大表示，法院判決被告作出補繳會費的處分僅具「個案效力」，並未擴及其他學生。學校基於學生自治精神，尊重學生會自主運作，期望學生會在會費收取上，透過強化與學生間的連結，提升同學對於學生會的認同與支持，以鼓勵且自由繳交為原則而非強迫為之。
台師大也指出，學生會費收費方式分為學校代收和學生會自行收取。學務處持續輔導學生會強化組織治理及財務運作。
此外，根據8月台師大學生會公告的會費說明信內容，繳交會費可申請學業優良或社團發展獎助學金；而依據大學法和學生會組織章程規定，所有學生為當然會員，會員義務包含繳納會費，但未繳納並不會影響學生在校相關權益。
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