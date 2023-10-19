師大畢業只能當流浪教師該廢校嗎？ 網嗆「反正你都考不上」

自從教育單位規劃多元入學後，莘莘學子的升學管道不僅變多，一些教育資源較弱的偏鄉學子，同樣能進入一流大學或是心目中的理想學校。相對的，授課教師的需求也變多元，不再以師範畢業生為主，廣納不同領域的專業人才。有鑑於此，一位網友在社群平台好奇發問，「該廢除師範大學了嗎？」

原po在Dcard貼文表示，以前從師範或師專畢業，保證能當教師，因為以前學校多學生也多，粥多僧少的情況下，教師需求量大，師範或師專畢業一定能找得到教師工作。現在人生的少，少子化的影響下，師範或師專畢業不一定找到教師工作，「只能到處考試，當流浪教師」，原po心想既然師範畢業也不保證能當老師，那「師範大學沒存在的意義了吧」？

有網友看完貼文直接留言嗆說，「該廢除的是你腦袋中那種『念師大=當老師』的刻板印象，而不是師範大學」、「師範再怎麼爛，都屌打需要補助的二、三線名不經傳的大學」，也有人嗆得更兇，「反正你都考不上，有差嗎」。

也有網友拿出數據來反駁「你先去看師大在教育研究領域的世界排名再來吵」、「當你的孩子有特殊狀況的時候，希望找得到特教老師」，一些自由派的網友覺得「師大不等於出來一定要當老師」、「對對對！讀師大將來一定要當老師、讀政大將來一定要從政、讀交大將來一定要開計程車、讀真理將來一定要穿真理褲，如果不是的話，都可以照你說的，廢一廢了」。