台聯大系統20周年 清華陽交中央政大4校同慶
由國立清華大學、陽明交通大學、中央大學、政治大學共組的台灣聯合大學系統，今天舉辦成立20周年慶暨新書發表會，並展開2天運動會，以競賽聯繫各校感情。
台聯大20周年慶今天在清大舉行，台聯大系統總校長陳力俊致詞指出，台聯大系統原由清華、交大、陽明、中央4校在2003年共組，後來陽明與交大合校，2021年政大加入，成員仍為4校，未來將持續整合並優化各項資源，攜手追求卓越。
擔任活動主辦的清華大學校長高為元表示，過去20年來，台聯大系統推動圖書資源共享，學生能自由在4校修課，學分也都可獲得採認，大家合聘教師、一起做研究，成就值得肯定。
清大表示，陽明交大前副校長陳正成主編「台灣聯合大學系統20年」專書，今天舉辦新書發表會。此外，為聯繫各校感情，也舉辦2天運動會，競賽項目包括籃球、排球、桌球、羽球及網球等，以及創意啦啦隊表演賽。
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