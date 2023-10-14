台聯大系統20周年 清華陽交中央政大4校同慶

學術界人士、大學教授憂鬱症，不亞於現在節節攀升的台灣青少年憂慮症狀。學者分析，以前的大學教授，物以稀為貴，是一群「不忮不求」的智慧之人，但是今日教授們最看不開的是拿補助、標案的「競爭之心」，汲汲營營為了湊合「金主」，被馴化、跟風，想方設法作出「別人」要的、喜歡的研究。甚至有教授感嘆，如今已難找到一同「開火」批判政府的夥伴，因為大家都很在意「申請不到計畫怎麼辦？」 今日博士、教授多如恆河沙，多元價值的社會也不再特別尊重某個職業。加上各種「指標」造成無數老師拚命競爭，這一行真的完全變質了嗎？

2023-10-14 07:30