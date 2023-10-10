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全球2%頂尖科學家榜單 台師大19教授入選終身影響力排行

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全球前2%頂尖科學家榜單日前揭曉，國立台灣師範大學19位科研人員名列「終身科學影響力排行榜」。圖／台師大提供
全球前2%頂尖科學家榜單日前揭曉，國立台灣師範大學19位科研人員名列「終身科學影響力排行榜」。圖／台師大提供

最新一期2023「全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists）」於10月4日公布，國內大專校院逾1400位科學家入榜。國立台灣師範大學表示，最新一期共19位教授及研究者上榜「終身科學影響力排行榜」，21位入榜「年度科學影響力排行榜」。

美國史丹佛大學使用全球最大引文摘要資料庫Scopus建立榜單，並由Elsevier旗下Mendeley Data公佈，依據總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者，以及單獨／第一或者最後作者的文章引用次數，六種關鍵指標評分，反映出學者學術論文影響力。

分析團隊更新數據至2022年底，使用截至2023年10月1日中所有Scopus作者來計算，遴選出世界排名前2%的頂尖科學家，涵蓋22個主學科和174個子領域，最終各選出約10萬名科學家進入榜單，分為「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2022）」以及「2022年度科學影響力排行榜」兩份榜單。

台師大研發長許瑛玿表示，2023兩份榜單中，台師大共有28位教授及研究者上榜，其中入選「終身科學影響力排行榜」人數更比去年成長5位，顯示長期在國際學術界累積的傑出貢獻。

此外，今年全球約有21萬名科學家入選，我國則有逾1400名學者入榜，仍以台灣大學入榜學者最多，國內則以人工智慧、材料科學等領域於國際間最為出眾。

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