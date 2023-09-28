中興小巨蛋游泳池兩大蚊子館有解 興大打造新運動中心
中興新村有小巨蛋、游泳池兩座大型蚊子館，荒廢20多年以來，日前終於得到中興大學善意回應，將有機會打造成為全縣首座大型場館的國民運動中心，南核心並將以興大為基礎建構國際交流平台。
中興大學指出，有關中興新村空間共享方面，體育館與游泳池目前已委託辦理工程專案管理（PCM），已針對體育館、游泳池的整修內容展開先期規劃與評估，有關國際交流合作方面，將視南投縣政府需求，願意盡力提供校際合作資源，期盼未來雙方能建立聯繫小組，讓溝通管道更即時順暢。
興大校長詹富智表示，中興大學2022月9月正式進駐中興新村南核心，設立南投分部，除循環經濟研究學院外，數據與人工智慧專業學院、能源材料與環境永續專業學院、法律專業學院等也將陸續進駐。北核心立體停車場整修為興大南投分部綜合大樓，也引進國光生技研發中心進駐，期帶動地方產業發展。
詹富智並說，針對南投縣府推動國高中學生到國外交流，強調興大在各洲皆有姐妹校，後續可在國際合作交流方面提供協助，同時以興大強項的農生領域，日後在農業相關議題，或是電資、理工等領域，興大也可與縣府共同合作推展。
教育處長王淑玲表示，南投是全國唯一沒有大型運動場館的縣，而中興新村小巨蛋原本是可以容納2950人的優質場地，興建迄今僅使用過幾次，卻任由荒廢達20多年，缺乏妥善維護，加上鄰近的游泳池，建議興大未來若要整建場館，希望朝綜合性使用的場館規畫，提高中興小巨蛋的使用率。
南投教育處指出，過去縣府也曾派人評估並估價發現，但僅是小巨蛋部分，不但屋頂漏水，木質地板損毀，光是修繕至少就要6400萬，如同要重蓋一座新的場館，而游泳池封閉多年後，若要重啟使用，僅修復就至少需2500萬元，因而成為村內最顯著的兩座蚊子館，南投縣府一度積極爭取代管經營，但近億的修繕費用及未來養護，成為與國發會間的一道難題。
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