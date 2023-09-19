比醫師還賺！美女學霸棄台大電機攻讀一科系 現職全台第二高薪

在美國加州灣區當軟體工程師的高學歷YouTuber「Kelly」，畢業於北一女中和加州大學柏克萊分校，是不折不扣的學霸。而其姊Minnie也毫不遜色，高中畢業後同時考上台大電機系和港大精算系，她選擇後者當上精算師，擁有令人稱羨的高薪，姊妹倆也一起拍影片介紹這個特殊的菁英行業。

時常收到網友詢問如何選擇科系的Kelly，特地邀請姊姊Minnie來分享當年決定赴香港大學念精算系的心路歷程。Minnie表示，她當時同時考上台大電機和港大精算，兩間都是很好的學校，但她對電機較沒興趣，怕念了之後成績太爛，相較之下對數學比較有把握，所以選了精算。

對於選系還是選校這個亙古難題，Minnie說由於台大和港大都是頂尖名校，所以她以選系為主，如果兩間學校的等級有一點差距的話，就可能會做出不同選擇。她也認為有的人選校之後再針對自己真正有興趣的科系來雙主修或輔修，也是一條路。

在美國念大學的Kelly則說她會選校，因為美國學校轉系或雙主修都比較容易，所以覺得先進好大學比較重要。

至於高中生若對未來感到迷惘，該如何早點找到自己的方向？Minnie表示，現在網路搜尋很方便，可以先查詢線上課程或其他人的就業心得，來看看自己是否對某方面感興趣。Kelly也建議可以多接觸不同領域的事物，例如參加社團活動，或許會發現自己擅長的領域，尤其台灣的升學制度讓學生需要提早做決定，所以也必須更早知道自己喜歡什麼，從高中就要探索自己的喜好。

Minnie以自身來舉例，由於她高中就蠻喜歡數學，成績也不錯，精算也跟數學統計相關，才能做出捨台大電機的決定。她認為精算師適合追求穩定的人，只是執照很難拿到，必須經歷非常多的考試，所以擅長考試的人比較適合走這條路。她並建議想當精算師的人要特別加強英文，因為參考書和考試都是全英文。

Kelly在影片中也分享勞動部今年5月31日所公布的全台薪資調查統計結果，前三大高薪職業分別為航空駕駛員、精算師、醫師。其中精算師的7月經常性薪資為18萬1921元，過去1年的平均年薪為325.1萬元；相關從業人員的每月均薪，年資1-3年為4.9萬，3-5年是5.4萬，起薪相當不錯。不過截至統計時間，全台只有48位精算師，可見踏入這個行業的門檻確實很高。