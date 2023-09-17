雙語計畫／全教總：貿然推動反效果

全國教師工會總聯合會昨舉行二○二四總統候選人教育論壇，針對教育經費分配、教師勞動權益保障、雙語國家政策、技職高教、少子化等五大議題提問。

對於雙語教學亂象，全教總理事長侯俊良表示，日本英語力並不佳，卻擁有大谷翔平、草間彌生等各領域優異人才，「難道大谷翔平進入大聯盟是靠英語說得好？」他認為，貿然推動雙語反而可能影響學科學習，減損競爭力。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸則認為，政府執意執意推動獨尊英語的二○三○雙語政策，已嚴重偏離專業，不懸崖勒馬，將造就出一個華語、英語雙貧乏的世代，連帶犧牲學生思考力及創造力，怎麼可能提升國際競爭力？

民眾黨總統參選人柯文哲昨也出席論壇。他表示，沒有配套措施，根本不可能達成雙語政策，先前請教過新加坡教育部長，新加坡教育部長認為雙語涉及國家文化重大改變，需要廿八年時間，而政府卻稱二○三○就要落實依據何在？

柯文哲表示，雙語要推，但時間點不對。

柯文哲談到，聽過最好笑的笑話，是教師用英語教國文，實在目瞪口呆，政府應務實面對問題，先釐清雙語政策需多少師資，否則做不到就是做不到。