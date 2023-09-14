碩士Top5高薪 換特色學校崛起！彰師大、海大入榜

想要工作拿高薪，讀研究所取得碩士學歷可能有機會？投資2年黃金時間讀研究所值不值得？《遠見×104人力銀行》2024研究所高薪職務，從市場落點告訴你答案。今年亮點是許多特色學校進入領先群，如彰師大與海洋大學碩士生，擠進資通訊學群的高薪Top5榜單。還有哪些驚喜？請見此文完整揭露。

大學畢業後要不要繼續升學，或是投入職場？讓許多大學畢業生及學生的家長都陷入一個兩難的決擇。研究所這個「黃金2年」是要繼續在同領域深造嗎？還是轉進其他專業領域創造一加一大於二的加乘效果？讀或不讀的機會成本怎麼算？決定要讀研究所，又要怎麼選系所，有助於未來職涯發展一試中地？

《遠見×104人力銀行》2024研究所高薪職務大調查出爐，統計最近5年來資通訊學群、工程學群及商管學群碩士畢業生月薪中位數，資通訊學群與工程學群以5萬元領先商管學群的4萬2400元。

104人力銀行職涯教育長王榮春指出，清楚的個人職涯發展方向讀研究所可以高效培養專業。胡華勝攝

念研究所，證實有「洗學歷」加薪效果

究竟讀研究所後能不能有更好的薪資待遇，是不少選擇讀研究所的同學相當重要的考量。104人力銀行職涯教育長王榮春博士指出，選擇繼續讀研究所，未來在職涯上可能會有比較好的工作職務、起薪較高，甚至可以培養跨領域專長。此外，大學不是就讀頂大的人，也能藉由碩士學歷而換取光環效應，也就是俗稱的「洗學歷」效應，未來薪資待遇會比僅有大學學歷的人高人一等，就算是頂大大學畢業生也能超越。

本次調查撈取2018至2022年畢業的資通訊、商管、工程三大學群、不含EMBA等在職專班共計4萬8000名碩士生，同時比對同期間求職的8萬4024名大學畢業生，去分別觀察畢業後第一份正職工作，找出「最常擔任且薪資中位數最高」的前5大職務。

「工程師」包辦資通訊、工程學群

調查發現，不論是資通訊學群或是工程學群，待遇相對較優者清一色皆由「工程師」包辦。資通訊學群中以數位IC設計工程師最高薪，月薪中位數達7萬3500元。工程學群中最高薪以半導體設備工程師的6萬元月薪中位數掛帥，略高於半導體工程師、半導體製程工程師、韌體設計工程師及硬體研發工程師等職務。

進一步對比資通訊學群與工程學群，兩學群共10個的高薪職務中，「半導體工程師」和「韌體設計工程師」左右開弓，重複出現在兩者之中。

王榮春分析，以9月104人力銀行全站工作機會數106萬1000個來看，電子資訊/軟體/半導體工作機會數15萬7000個，占全體的15％，顯示資通訊與工程學群對應的產業缺工壓力仍未緩解，加上職務專業度高，是兩學群的碩士畢業生起薪中位數較高的主因。

不用碩士學歷的高薪職務

至於商管學群，有別於資通訊及工程學群，商管學群高薪職務則較多元，由儲備幹部月薪中位數5萬3450元居冠，其他職務還有軟體設計工程師、產品管理師、國外業務、查帳/審計人員，薪水落在4萬4000元至4萬8000元間。

值得一提的是，商管學群高薪職務的學歷門檻，大多只要求大學學歷，這也成為與資通訊、工程學群大多有碩士學歷要求者最大的差異。104建議，若有志投入儲備幹部、軟體設計工程師、查帳審計人員等高薪職務，不一定要繼續攻讀研究所。

對於「儲備幹部」一職，企業大都依照自身不同業態需求來選才，不同學校、科系出身的求職者，都有機會發揮所長，企業邀約熱門學校，沒有特定類型，各地的國立大學、私立大學、科技大學都是選才範圍。

3大學群高薪工作與學歷資格要求比一比。製表：胡華勝

研究所求職榜，頂大之外，特色學校強勢突圍

在過程國立五頂大（台大、成大、清大、陽明交大、政大）、國立四中（中央、中正、中山、中興）、國立七大技職（台科、北科、中科、雲科、虎尾科、高科、勤益科）及八大老牌私校（中原、逢甲、元智、淡江、輔仁、銘傳、東吳、東海）的畢業生，在資通訊、工程及商管三大學群中，對應在求職或企業徵才上表現穩定且平均。

今年則發現特色學校有崛起的跡象，包括資通訊學群有彰師大及海洋大學碩士生擠進前5大高薪職務；工程學群中有彰師大、海洋大學及長庚大學等碩士生進入領先群；商管學群中則看到彰師大與台師大、海大的碩士生入圍領先群。

104分析指出，海洋大學具備在航運技術科技、通訊導航、控制整合、東北角海事產業的特色；彰師大與台師大由師範體系轉型綜合大學成果豐碩；長庚大學的生醫工程、 AI 半導體及奈米材料也有口碑。

王榮春認為，台灣學生過往習慣用換工作找方向，建議應該先找到方向，再藉由求學階段大學至研究所期間學習培養能力，再精準投入職場，戰力會更高更有效益。

（本文出自2023.09.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）