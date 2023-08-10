愛吃「金針」排骨湯 嘉大師生成功研發二氧化硫濃度偵測器
市面上有些外表鮮豔的蔬菜可能有添加化學藥劑，吃多了不知不覺中造成身體的負擔，為提升台灣在食安方面的檢測效率，嘉義大學教授江政達、助理教授陳志誠師生研發出｢量測金針花中二氧化硫濃度的偵測器｣，有別於傳統的偵測方式，其完整之研發設計與結果已收錄於IEEE Sensors Journal知名國際期刊。啟發研究的動機竟然是因為愛吃「金針排骨湯」。
嘉大電機系教授江政達表示，研發動機主要是因為喜愛食用金針花排骨湯這道料理，進而與食品科學系助理教授陳志誠針對「金針花」的食安問題共同討論，經深入學習後，發現亞硫酸鹽類會被不肖業者當作金針花的漂白劑而過量使用，在金針花儲存的過程中會轉化為二氧化硫，因此，開始思考設計一轉換電路來製作量測金針花中二氧化硫濃度的偵測器。從研發過程與實驗結果發現，藉由此裝置可快速得知金針花中二氧化硫的濃度，幫助量測人員節省大量時間，快速得知金針花中二氧化硫濃度。
電機系學生楊書桓、吳翊誠表示，目前有很多種可以測量食物中二氧化硫的方法，例如，伏安法、比色法、HPLC及熒光法等，為能夠快速且方便得知金針花中二氧化硫的濃度，採用反應時間短、對儀器要求不高及操作簡單的「滴定法」進行研發，利用金針花泡水後所得到的溶液連接至轉換晶片，因導電度而產生電阻變化的二氧化硫濃度偵測器，可適用於各種不同的濃度，利用晶片的週期輸出，從而得知金針花中二氧化硫的濃度。二氧化硫濃度偵測器有別於其他種類的偵測方式，成本相對較低且速度較快。
陳志誠表示，依據我國「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，亞硫酸鹽是同時具殺菌效果、將食品顏色還原漂白、抑制氧化以及防止酵素與非酵素褐變反應的合法食品添加物。但這些食品中的亞硫酸鹽，受到儲存環境因素影響下，又會轉換回二氧化硫，這些殘留二氧化硫會對某些民眾引起呼吸道過敏反應，因此，操作簡便且快速的二氧化硫檢測方式是有必要的。此次與電機系師生合作，成功將電極系統和CMOS（積體電路製程）整合，發展成二氧化硫檢測裝置，未來可更加簡易應用於加工食品（如金針花）之檢測。
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