腎病權威吳麥斯任北醫大校長 盼邁向國際一流醫學大學

今起不少大學校長換人，台北醫學大學今舉行校長交接布達典禮，由新校長吳麥斯接任前校長林建煌走馬上任。身為北醫大醫學系校友，吳麥斯表示，全力發展人文、創新、卓越三大治校理念，邁向國際一流醫學大學並成為引領國家未來發展、人才培育及全球國際鏈結的重要教育機構。

北醫大今天舉行新、卸任校長交接典禮，由董事長陳瑞杰監交，吳麥斯從林建煌手中接下印信，出任北醫大第11任校長。

腎臟病防治權威吳麥斯，曾任北醫大副校長、雙和醫院院長、附設醫院副院長、醫學院副院長及管發中心主任等核心職。他指出，北醫大為一校六附屬醫院、雙校區的教育醫療體系，擁有近30家衍生新創公司。面對醫療環境劇變等挑戰，將秉持「一個目標」、「兩個原則」、「三種態度」及「四個方向」帶領北醫大體系發展，打造北醫成為國際一流醫學大學的願景。

吳麥斯指出，目標是以邁向國際一流醫學大學為願景；兩個原則強調以透明、紀律的策略，同理學生老師及同仁；三種態度則是北醫大未來將以「謙虛中帶著自信、同理中帶著苛求、好奇中帶著謹慎」奮力向前，往對的方向、更好的路上前進，才能與時俱進，為國家未來永續而教育。

吳麥斯表示，四個方向則分別是加速數位轉型、落實價值醫療、建立人才友善環境、奠基永續發展北醫，四大主軸分別會由一位副校長主責。此外，學校也將推展校務平台數位轉型，建立統一的校園數位化平台，強化數位學習及資訊安全管理。

陳瑞杰致詞時表示，過去六年是北醫大進步最多的六年，感謝林建煌帶領學校與醫院的團隊，讓北醫大於國際排名、教學研究、產學合作及醫療拓展，寫下傲人成績。