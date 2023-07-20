淡水真理大學推廣多元文化 多元族群公益夏令營開跑
暑假到了，參加夏令營學習才藝是不少學生們的好選擇，真理大學舉辦「多元族群公益夏令營」，營隊為期20天，團隊成員中原住民工讀生超過半數，成員們對文化保留與傳承的重要性感同身受，因此今年主題延續「多元族群」，不僅有數位原住民學童參加，也加入客家文化、閩南文化，致力推廣族群共榮的精神，希望能協助建立多元族群的友善社會，且提供弱勢家庭學童暑期學習的實質幫助。
真理大學董事長林博彥表示，營隊團隊為真理大學「原住民文化社」與「原主民族學生資源中心」，共同組織原住民學生及對原住民文化有興趣的學生所組成，目前已承辦四次由教育部學產基金之補助經費所辦理的夏令營隊，透過盡力爭取回饋社會的機會，實踐追求真理、愛與服務的宗旨。
另外，暑假的夏令營活動對於部分經濟較為弱勢的家庭來說，活動的開銷可能會成為額外的壓力，而學童的接送問題也令人頭痛，「多元族群公益夏令營」活動以公益性質且在地化的特性，目的在於幫助淡水地區弱勢家庭學童暑期的照顧與學習。
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