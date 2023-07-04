高醫大斥資百億興建清大附醫 拚2028完工提供515床

國立清華大學於2022年創立學士後醫學系，並委託私立高雄醫學大學投入一百億興建清華大學附設桃園醫院，兩校於今（7/4）上午舉辦簽約儀式，由清大校長高為元及高醫大董事王伊忱代表簽約，行政院副院長鄭文燦、財政部部長莊翠雲、桃園市副市長王明鉅等出席見證。清大附醫第一期目標為515床，盼逐年增至910床，並設立39個醫療次專科。

「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區」土地由桃園市政府撥用，占地7.2公頃。5公頃規劃為醫療園區，初期目標將設一般病床329床，加上特殊病床186床，第一期目標總病床數515床，未來也將逐年增設至910床，成為醫學中心等級的教學醫院。

另外2.2公頃則為教育研發園區，第一期將由高醫大建設實驗室、教室及醫護、醫學生實習宿舍，第二期則由清大自行籌款開發醫療育成中心及研究中心。

鄭文燦於擔任桃園市長期間推動清大附醫案，他表示，2019年即與清大簽定「桃園市醫療暨教育園區合作意向書」，中間經衛福部和教育部審議，終於能以委外經營的BOT方案設置醫院。

鄭文燦表示，清大近年積極爭取醫院，也考慮到過往桃園沿海及青埔地區沒有大型醫院，經四年努力，結合航空城地利優勢，期望清大附醫成為守護桃園地區國人健康的里程碑，並支援桃園市內公共衛生政策。

高醫大校長楊俊毓指出，清大附醫將成為清大學士後醫學生臨床實習的場域，盼2028年正式營運、逐年分階段擴充。營運架構包含預防醫學、社區醫療、臨床醫療以及居家醫療等，並提供完善的門診、急診及住院服務，並導入內、外、婦、兒科及其他醫療專科等39個醫療次專科。

楊俊毓也強調，將配合桃園航空城發展打造國際一流醫療園區，除包括精準醫療、高階手術、高階健檢等，也將發展遠端醫療，以AI人工智慧及大數據研發成果，打造健康升級的大型智慧醫院。

清大校長高為元也承諾，清大將利用多元優勢協助地方人才培育，除高等教育外，也將協助地方深耕幼教、特教等領域，不辜負社會期望。