政大拍板移除四維堂蔣中正遺像 蔣公銅像車站也將更名

國立政治大學學生會日前於總務會議、學務會議提案，討論四維堂蔣中正遺像處置以及校內蔣公銅像站更名。經提案討論後確定，蔣公銅像站將於112學年起更名為「好漢坡站」，並決議撤除四維堂內的蔣中正遺像，至此政大內相關蔣中正標的物僅剩後山騎馬銅像。

政大學生會表示，學校目前可得知的唯一一幅遺像位於四維堂，而四維堂的蔣中正遺像並非以紀念榮譽校長為名，而是尊崇蔣中正統治者的身份，屬於促轉條例中的「威權統治者象徵」。

由於四維堂由學務處管轄，學生會指出，已於日前學務會議上提出「以民主審議方式決定對四維堂蔣中正遺像的處理方式」，過程中有學生代表認為，可以在遺像旁加註適合的介紹即可無須移除，也有學生代表反對任何更動。最後交付全部代表表決，以8張同意票比6張不同意票通過撤除遺像處理方案。

另外，政大校內公車站「蔣公銅像」也於本次檢討範圍內。學生會表示，現名蔣公銅像的公車站實際上離蔣中正銅像有一大段距離，反而跟同學們俗稱的「好漢坡」比較近。另外，公共領域中使用「公」一尊稱，亦顯現威權尊崇；其次，就算不使用「公」的尊稱，蔣中正及隱含的威權符號仍持續潛移默化，影響台灣對威權統治者的認知與歷史記憶，本次也經過總務會議提案，決議於下學年將該站更名為好漢坡站。

由於歷史背景使然，政大前身為中央黨務學校，政治色彩濃厚。學生會也指出，校內還有許多以黨國要角命名的建築或其畫像，如孫中山畫像、以陳果夫命名的果夫樓、以戴季陶命名的季陶樓等，是否要繼續紀念這批黨國推手、「國父、先烈」們，將留給台灣社會思考。

政大則表示，蔣公遺像移除後，學務處會將撤除前的樣貌留影存檔，放置政大記憶網；遺像由學務處與圖書館商議，會轉移至圖書館以校史資料方式留存。