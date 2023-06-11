成大傳狼師性騷 害女學生懷孕

性騷擾風暴從政壇燒到校園，成大台灣文學系一名簡姓副教授遭控長期性騷女學生，甚至讓學生懷孕，外系同學也被騷擾，受害者至少5至10人；另北市也傳性騷案，一女子昨指控在就讀高一時曾被國小老師性騷，至少5人受害。成大與北市教育局昨均指已接獲通報進行調查，呼籲更多受害人勇敢站出來。

據成大台文系學會粉專轉貼內容，一名畢業女校友指控，她入學後就曾聽聞簡老師很風流，時有耳聞老師會對女學生伸出魔手，有天老師寫電子郵件給她，親暱叫她「妹」，並要她不要相信流言蜚語，只要相信對她的疼愛是「特別的」。

女校友透露，老師喜歡找有男友的女學生下手，如此才能保密，有天老師竟邀請她到家裡，所幸系上學姊發現趕緊阻止，她畢業後更聽聞有女學生因而受害懷孕，家長還到系辦理論，「結果這麼多人知道他的惡行惡狀，最後竟還是躲過了」，女校友想問老師「你願不願意開堂課，從個人觀點，分析《房思琪的初戀樂園》小說的重要性？」

成大副校長李俊璋表示，簡姓副教授已婚，在成大台文系任教約10年，在大學、碩博班及在職專班均有任課，性平會已接獲通報，周一組成調查小組按性平法程序調查，希望曾受過傷害的人勇敢站出來。

無獨有偶，北市一名女子在臉書指控，在國小六年級遇到一名很好的電腦老師，畢業後也常回校找他，她憶及事發當天回校找老師借錄音設備，詢問老師如何操作軟體，沒想到老師竟繞到身後握住她的右手，還拉她坐上大腿抱住，向她說「我狀態真的很不好，可借我抱一下嗎？」事後還指「這樣不好，你應該要拒絕我」。

受害者說，回家後她不斷掉淚、腦子一片空白，事後老師稱把她當朋友，並強調真的很喜歡她，直到大學營隊活動時又與老師相遇，對方還試圖要拉她的手，她在臉書發文後接獲其他學妹訊息，得知至少有5人被性騷。北市教育局回應，學校已接獲疑似性平事件，已依校園性平準則通報調查處理。