女兒放榜...母嫌行情「比老師差」力勸拚醫牙 網見科系驚：太羞辱人

多數考生通過學測個人申請錄取大學後，便不再續考分科測驗。不過，有一名家長在Dcard發文分享，表示學測個人申請二階最近放榜，女兒正式錄取藥學系，不過卻擔憂藥學系未來出路不佳，希望女兒能繼續準備分科、力拚醫學系、牙醫學系，但女兒卻不聽勸，讓她相當苦惱。

原PO和女兒分析，表示藥學系出路沒有很好，藥師不僅要輪班才能夠賺到4、5萬，甚至還比不過有假可以放的老師，因此希望女兒繼續考分科拚醫牙。原PO也認為，分科即使考差了，還是可以回到原本的藥學系就讀，還保有更多的選擇。

然而原PO女兒卻說對藥學有興趣，更覺得藥師的生活品質比較好，就算一輩子領一樣的薪水也沒關係；同時也害怕自己考不好，可能連原本的藥學系都沒得念，因此拒絕繼續分科拚醫牙，讓原PO嘆道「請問該如何說服她？」

貼文一出，網友們一面倒支持女兒想法，「尊重女兒的選擇，她覺得好才是最重要的，媽媽要適時的放手」、「她的未來應該是她自己決定的，而不是爸媽吧」、「典型亞洲家長：我是為了小孩好」、「家長的課題：學會放手；孩子的課題：為自己的選擇承擔以及負責」、「不是只有物質層面的好才能算作好，如果妳女兒真的喜歡藥學系，未來也有興趣從事相關的職業，相信就算薪水不如醫牙，她也會過得很好的」。

也有網友以學測、分科考題難易度分析，「我會建議家長也去寫一寫學測及分科的題目，再來談您的信心基礎。有信心是好事，但盲目就不好說了」、「是怎麼知道考再差都能回藥學？不能看去年的分數判斷吧」、「分科肯定摸不回藥學，學測分科兩個強度差太多」。

另外，網友指出現下藥師薪水其實不低，「藥師起薪七萬哦，沒那麼誇張，只是不會漲罷了」、「輪三班四、五萬？妳活在三十年前嗎」、「另外藥師隨便都有7、8萬，比不上醫牙沒錯，但拿老師來比也太羞辱人」、「物理治療不用輪三班都5萬起跳了，藥師輪三班怎麼可能才5萬」。

一名家長則在留言區直言，無論是原PO或女兒的想法，「好」的定義並無優劣之分，雙方皆應尊重彼此意見。但她認為在孩子的成長過程中，最希望她們學到的從來就不是「如何走」，而是具有強韌的心和挫折修復力，為自己的選擇負責，盼原PO再三思。