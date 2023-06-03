台大將創亞洲高等研究院 盼邀諾貝爾獎得主駐點講學

國立台灣大學今天舉行111學年度第二學期第二次校務會議，台大校長陳文章發表治校報告，其中於拓展國際學術一環，台大將成立「亞洲高等研究院」期望於研究院之下建構精準醫療、量子科技、半導體等重點領域研究中心，並預計邀請諾貝爾獎得主駐點講學。

陳文章表示，教育部日前已公布高教深耕計畫第二期經費，台大獲得約24.6億，較去年再增加約1.4億元。台大亦有10個中心領域獲得通過，為所有大專校院之冠，希望將台大研究打造成國際品牌。

陳文章也指出，台大將成立亞洲高等研究院，期望於研究院之下建構精準醫療、量子科技、半導體及科學數據等重點領域研究中心；也預計設立漢學、法學、華語文東亞文明、綠色能源等中心。

陳文章說，屆時亞洲高等研究院可邀請諾貝爾獎得主、國內外知名院士駐點講學，並設立台大椰林講座，與校內師生進行深度知識交換。而昨日也獲得企業承諾，表示願意到台大設立諾貝爾級講座，企業願資助的經費高、甚至超過政府可資助的額度，相信對台大國際聲望有一定幫助。

陳文章說，亞洲高等研究院也將和校內特色領域研究中心、國際頂尖研究中心以及核心研究群三者對接，進行人才、知識、技術等交流。

此外，陳文章也分享台大重點姊妹校合作計畫，亞洲重點姊妹校包括日本3校京都大學 、筑波大學 、東京大學 ，以及以色列台拉維夫大學。其中東京大學12月將組成師生參訪團造訪台大，而台大近期也將前往筑波大學參訪，並首度納入學生參訪員。