嘉大教授與中研院合作 發表2深海鐮蝦新物種

嘉大生物資源學系助理教授張素菁與中研院合作，在東沙島及台灣各發表1種世界新種鐮蝦；東沙島「鈍脊鐮蝦」已發表國際動物分類期刊，台灣發現的還在期刊審查階段。

國立嘉義大學今天發布新聞稿指出，張素菁團隊發現的深海鐮蝦新物種，為台灣漁船於台灣附近海域和東沙300至500公尺深海地區捕捉的漁獲中，所挖掘的一些體長僅有3至5公分的深海鐮蝦個體，由於這些鐮蝦身上的甲殼十分複雜，不易鑑種，因此特別與中研院合作。

嘉大表示，團隊透過醫學研究常用的最新型微電腦斷層掃描儀（micro CT）技術，應用於深海鐮蝦外觀3D影像呈現，可清楚比較出深海鐮蝦不同種類身體的甲殼紋路。

張素菁指出，鐮蝦是一群分布深度最深可超過6000公尺的典型深海生物，與一般蝦子不同，鐮蝦除大鉗呈鐮刀狀外，甲殼既厚且堅硬，額劍和尾柄十分尖銳，當身體捲曲時，尾柄更可鎖死來禦敵。

張素菁表示，廣義的深海是指200公尺深的海域，若要取得棲息在深海處的生物樣本，難度較高且所費不貲，因此各地漁港及遠洋漁船的不具經濟價值魚獲，常是海洋生物學者以最低成本取得許多樣本的途徑之一。

最近有拉麵業者推出大王具足蟲拉麵成為話題，張素菁說，大王具足蟲是深海世界的成員之一，拉麵上的巨型具足蟲，其實就是近年在東沙島深海地區所發現的世界新種詹氏具足蟲，或稱詹氏深水虱。

張素菁指出，於去年及今年在東沙島及台灣本島各發表1種世界新種鐮蝦。東沙新種「鈍脊鐮蝦」已成功發表於國際動物分類期刊，而台灣本島所發現的深海鐮蝦新物種預計今年於國際海洋科學期刊正式發表，目前還在審查階段。