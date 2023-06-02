嘉義大學攜手中研院發表多個深海鐮蝦新物種 體長僅3至5公分

嘉義大學生物資源學系助理教授張素菁與中研院合作，透過醫學研究常用的micro CT（微米級電腦斷層掃描造影系統）技術，應用在深海鐮蝦外觀3D影像呈現，可清楚比較出深海鐮蝦不同種類的身體雕刻及紋路，分別在去年及今年，在東沙、台灣本島各發表1種世界新種鐮蝦。

目前東沙新種「鈍脊鐮蝦」已成功發表在國際動物分類期刊Zootaxa，，台灣本島發現的深海鐮蝦新物種預計今年在國際海洋科學期刊Bulletin of Marine Science發表。

該深海鐮蝦新物種，是張素菁助理教授在台灣漁船於台灣本島和東沙300至500公尺深海捕捉到漁獲中，挖掘到一些體長僅有3至5公分深海鐮蝦個體，由於鐮蝦身上雕刻十分複雜，不易進行鑑種，因此特別與中研院的小鼠中心合作。

張素菁說，位在南中國海東沙深海生物多樣性十分高，但相關研究不多，除詹氏深水虱外，鐮蝦也是一群分布深度最深可超過6000公尺的典型深海生物。與一般蝦子不同，鐮蝦除大鉗呈鐮刀狀外，牠們甲殼既厚且堅硬，額劍和尾柄十分尖銳，當身體捲曲時，尾柄更可鎖死來禦敵。

海洋生物多樣性是聯合國SDGs重點項目之一，其中伸手不見五指的深海更棲息令人嘖嘖稱奇各式生物。廣義深海是指200公尺深的海域，若要取得棲息在深海處的生物樣本，難度較高且所費不貲，因此各地漁港及遠洋漁船的下雜漁獲，常是海洋生物學者以最低成本取得許多樣本的途徑之一，可說是海洋生物學家挖寶的地方。