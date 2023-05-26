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崑大特殊生高雄通勤台南 4天全勤加倍努力獲優異獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑大行銷系林子滕跨越身心障礙，通勤四年表現優異。記者周宗禎／翻攝
崑大行銷系林子滕跨越身心障礙，通勤四年表現優異。記者周宗禎／翻攝

崑山科大全球商務與行銷系應屆畢業生林子滕，因身心障礙課業學習困難，就學或生活都需比一般人更努力。校方表示，他勤奮學習獲得成績優異獎、書卷獎，積極爭取企業提供的校園職場實習專案累積工作技能與溝通能力，要為未來求職儲備豐沛能量，特殊生也能闖出自己的一片天。

林子滕高中就讀鳳山商工綜合職能科，屬輕度智能障礙學生，特殊身分讓他就學時面臨多重困難與挫折，但從不輕言放棄，成為應屆少數上大學學生。就讀崑大更從高雄通勤台南求學，四年來全勤，從未遲到與缺課，面對會計、統計等不擅長的數理科目，更加倍用功努力克服。

勤奮認真的求學態度收穫是好成績，系上頒發成績優異獎及書卷獎，更陸續考取兩岸暨東協經貿商務人才認證檢定、AMMA Certificate Marketing Level 1等證照，也通過證基會舉辦的金融市場常識與職業道德考試，並參與科學園區保稅業務人員講習，充實業界知識，讓人刮目相看。

導師張碧芬指出，為了培養工作與人際關係溝通技能，他申請台灣康寧顯示玻璃提供的「身心障礙學生校園職場實習專案」，通過資格審查與面試，成為崑大與康寧合作實習以來，第一位獲錄用的特殊生。林子滕與師長討論後今年3月開始在行銷系所辦公室實習一年，內向與不擅言詞的林子滕起初只負責簡易行政工作，但誠懇與積極的處事態度，讓他後來能獨立完成許多流程複雜的工作任務，累積多元化實務能力，奠定就業基礎。

行銷系主任林淑梅也讚賞林子滕的進步與努力，表示他從未拖延任何工作，交辦事項也都如期完成，非常可靠，用功的求學態度深受同學愛戴與肯定。

林子滕表示，感謝系上師長的輔導與幫助，不僅學會電腦技能，張碧芬導師的影響更喜歡上英文，時常收看英文相關網路節目增強語言能力，預計考公職，結合所學與實習經驗發揮一技之長，為人生開啟新篇章。

崑大行銷系林子滕跨越身心障礙，通勤四年表現優異。記者周宗禎／翻攝
崑大行銷系林子滕跨越身心障礙，通勤四年表現優異。記者周宗禎／翻攝
崑大行銷系林子滕跨越身心障礙，通勤四年表現優異。記者周宗禎／翻攝
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