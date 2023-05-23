全台私大第1家 亞洲大學附屬獸醫院成立

亞洲大學昨天成立全台第1家私立大學附屬獸醫教學醫院，除了臨床教學、學生實習，完整的設備、手術房還可提供內科、外科及中獸醫科等伴侶動物門診，以及眼科、心臟科、行為醫學科等專科門診，和非犬貓伴侶動物門診。

校長蔡進發說，全台有4所國立大學有獸醫系，亞大學士後獸醫系為全台私立大學中唯一，附屬獸醫院則是中部除中興大學外第2家；許多教授在動物保育上做了很多社會服務，也全力培育優秀的獸醫學生，也有台大畢業生或博士生報考，顯見十分受到重視。

中華動物福利畜牧獸醫交流協會理事長黃國青說，後獸醫系學生是大學畢業後就讀，志向更明確，亞大學生的獸醫師國考通過率高，校友都已開業或就業，而在校生能在獸醫院實習，對就業幫助更大。

農委會防檢局長邱垂章說，世界動物衛生組織推動獸醫師必須在工作第1天就能扛起獸醫師責任，有好的實習場所，學生更易達到此目標。亞大後獸醫系主任簡基憲說，課程設計讓學生在最短時間得到最大收穫，在附屬獸醫院實習，更有利於順利考上獸醫師。

獸醫院長祁偉廉說，該院有完整的檢驗設備、實驗室、外科手術房，以及高階數位X光機、64切電腦斷層掃描儀等，除了提供法醫學診斷、病性、毒性鑑定，也為偏鄉狂犬病疫苗注射、絕育手術服務。