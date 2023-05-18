驚喜變驚嚇！女大生被同學丟「綠茶池」內衣褲全濕透 網一看過程怒了

和朋友、同學相處過程中，難免會互相開玩笑，或者遇到一些重要節日，會收到出乎意料的「驚喜」，但做任何事都要拿捏好分寸。近日一名女大生表示，她在生日當天吃飯時突然被一群同學扛起來，丟進校園赫赫有名的「生態綠茶池」，她當下很驚恐，上半身內衣全透光，一個人尷尬地走回宿舍收拾。貼文曝光後掀起討論，許多網友紛紛為女大生抱不平，「我看得出來妳多麼強顏歡笑」、「看來霸凌跟交好只在一線之隔」。還釣出校友震驚留言「我以為已經禁丟了」。

原PO在Dcard發文表示，她生日當天吃午飯時，突然有一群同學衝出來把她扛住，直接走向校園內的一處景觀「綠茶池」，她意會到自己要被丟，也來不及做出反應，「我想完了，我下午還有課而且沒帶衣服，我的白色鞋子跟襪子都沒脫，直接整個人進池子」。

原PO坦言自己當下很狼狽，衣服、內衣褲全部濕透，整整待在池塘5分鐘才爬出來，她忍不下去，直接把製造「驚喜」的2名同學也拉下來，心想不能只有她一人染臭味。後來鬧劇結束後，原PO走回宿舍收拾時，才發現上半身內衣透光，走在校園超尷尬，「我只能翹課回去洗澡了，可是不得不說綠茶池的味道好難洗，要洗好幾天澡才會消失了」。

貼文一出掀起討論，許多網友認為同學此舉不適當，給人驚喜要拿捏好尺度，不能用別人身體開玩笑，「看來霸凌跟交好只在一線之隔」、「看得出來妳文中的那些字，有多麼強顏歡笑...」、「是我的話會生氣欸，不懂生日被扔池子跟慶祝有什麼關係，更何況如果當事人不會游泳怎辦？很危險欸」、「是我就一定翻臉」。也有人提醒原PO要注意身體，並做好清潔，「雖然機率很低，但如果後續不明原因發燒，記得就醫時要說出有嗆過髒水哦」、「妳真的要小心私密處感染」。

留言中也釣出一些校友震驚留言，以為這項丟水傳統很早就被取消，而且校方也有貼告示牌，嚴禁將任何人及物品丟入水池，如果違反會依校規懲處，並批評學弟妹把無聊當有趣，「我那個年代已經禁丟了」、「記得學校都有宣導不要把人丟池裡，裡面青苔很滑，看來不出意外，沒人知道危險性」、「莫名其妙的傳統，下去過2、3次，裡面根本無法走路，要用游的」。