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太臭！霉味毛巾擦頭永遠不洗 女大生室友生活惡習逼瘋她：味道越來越濃

聯合新聞網／ 聯合新聞網
近日一名女大生發文透露，室友每天都會用同一條大毛巾擦頭髮，但那條毛巾真的太臭，讓她相當困擾。 示意圖／ingimage
近日一名女大生發文透露，室友每天都會用同一條大毛巾擦頭髮，但那條毛巾真的太臭，讓她相當困擾。 示意圖／ingimage

一起住宿常常有生活習慣需要磨合的問題，近日一名女大生發文透露，室友每天都會用同一條大毛巾擦頭髮，但那條毛巾真的太臭，讓她與其他兩名室友相當困擾，但因為大家都是新生，才認識不過半年，真的不好意思跟該名室友開口。貼文一出，也引發底下留言討論。

原PO在Dcard發文透露，室友每天都會用同一條大毛巾擦頭髮，一開始都還沒什麼，直到某天房間飄出霉味，她到處聞了才發現，霉味來源正是毛巾。因為認識不久的關係，原PO也不好意思說什麼，但數日過去霉味依舊在，且越發濃烈，就連除臭噴霧也沒效。

受不了的原PO，趁著該名室友外出，詢問其他兩名室友是否有相同感覺，結果一問便一發不可收拾，兩人透露這名室友其實還有其他奇葩的生活習慣，像是髒衣服放衣櫃深處、襪子好幾天才換一雙、晚上睡前不刷牙等。因為學期快結束了，三人決定咬牙再忍一個月，相信室友會把毛巾拿回去洗。

怎料，室友居然把那條大毛巾放在櫃子裡，一個月沒帶回家，「現在大夥兒只要聚在一塊，如果她剛洗完澡的話，就會把那條大毛巾披在肩上一起聊，濃濃的霉味直達鼻腔深處，整個房間都是那條毛巾的霉味，我真的快快快不行了，真的好臭好臭，到底是多糟的嗅覺，怎麼會自己都沒聞到？」

對此，網友也紛紛提出建議，「好無聊喔！我們來洗毛巾吧」、「直接講，現在立刻馬上，不講就是請舍監，除非妳們還想繼續聞，聞到生病」、「妳們聊天的時候，就提到枕頭套、浴巾、毛巾要一個禮拜洗一次唷！不然很容易滋生細菌對皮膚也不好，會容易長痘痘。」、「我當時也是類似問題，最後是在室友都在的情況下一起說，其實多半這種會習慣味道，所以沒意識到」。

室友 Dcard 住宿 生活習慣

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