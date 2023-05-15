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出身醫師世家卻沒填醫學系 爺爺一怒趕出家門：醫生以外職業都看不起

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網名出身醫師世家，表明自己不想讀醫學系，卻遭到爺爺趕出家門。圖為情境示意圖。圖／Ingimage
一名女網名出身醫師世家，表明自己不想讀醫學系，卻遭到爺爺趕出家門。圖為情境示意圖。圖／Ingimage

台灣教育提倡適性揚才，鼓勵學生可以選擇自己的興趣，但這樣的教育觀念卻可能與傳統老一輩價值觀不同，而常常引發家庭矛盾。有網友在Dcard以「阿所以一定要當醫生嗎」為題發文表示，自己出生於醫生世家，爺爺認為自己與龍鳳胎妹妹也應該要當醫生最好，原PO妹妹則霸氣回應爺爺「誰說我要讀醫學系了？」結果慘遭爺爺趕出家門。

原PO表示，爺爺非常傳統，父輩的兄弟姐妹也是在這醫學領域工作，認為能夠當醫生最好，而且還要嫁給醫生，但是原PO妹妹的夢想卻是去美國蘋果公司上班當一名「資工女」，因此在選填大學志願時，填了三個醫學系、三個資工系。

母親節時，爺爺問妹妹醫學系二階考試準備得如何，卻換得原PO一句「誰說我要讀醫學系了？」爺爺聽了頓時語氣不好，「你說這話是什麼意思，不當醫生你還想幹嘛？」妹妹表示她想去美國蘋果上班，卻被爺爺「一連串轟炸」，怒罵為何擅自斷掉家裡世代相傳的職業，直言「除了醫生以外的職業他都看不起，賈伯斯多賺錢我都不屑。」

原PO表示，已經2023年了，從沒想過自己還要傳承家族精神而犧牲自己的人生，並且幫忙自己的龍鳳胎妹妹緩頰，希望爺爺讓她選擇自己想要的人生，「我們這一輩出了五個醫生還不夠嗎？」可是仍然得不到爺爺的諒解，爺爺直接怒罵：「你覺得那樣的薪水能讓你衣食無憂嗎？」一怒之下，要求再也不想讓PO和與其龍鳳胎妹妹進家裡，「未來過年過節也不一定要排除萬難出席。」

貼文一出紛紛引起網友熱議。有網友表示，「我覺得能進蘋果的話比當醫師還有成就欸，開發團隊幾乎都是博士」、「如果能去科技業，那幹嘛當醫生，可悲低薪過勞血汗醫奴」、「工程師根本屌打醫師，醫師社會地位跟薪水是高沒錯，但真的髒又累工時又超長，換算時薪根本低到不行，疫情爆發又得站第一線不能逃，是需要很有愛才能勝任的職業」、「我朋友讀台大醫的，讀到一半說不想當醫生想當電腦工程師，畢業考到醫生執照，也考上資工所，白天在診所上班，晚上讀研究所」

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