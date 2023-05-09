聽新聞
test
0:00 / 0:00

朝陽科大國際文化周 外籍生交流

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
朝陽科大的國際學生達千人，校方舉辦「國際文化周」活動，校長鄭道明（中）熱情參與。記者黃寅／攝影
朝陽科大的國際學生達千人，校方舉辦「國際文化周」活動，校長鄭道明（中）熱情參與。記者黃寅／攝影

朝陽科技大學辦學成績受國際矚目，連續6年進入英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，校內來自他國的大學和研究所師生達千人，彷彿是個小型的國際社會。校方為促進跨文化交流，昨起一連3天舉辦「國際文化周」活動，讓來自30個國家的學生熱情互動。

朝陽科大在校園噴水池前廣場舉辦活動，除了國際學生的表演，學生也各自準備家鄉美食，如蒙古特色小吃火燒兒餅、印度黃金餃、越南糯米飯及香港凍檸茶等供品嚐，校長鄭道明逐攤品嘗，豎起大拇指說讚。

鄭道明說，朝陽科大辦學願景，是成為世界級大學，要打造學校成為友善的國際社會。

鄭道明說，該校已連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，吸引30個國家、千名國際學生就讀。

學校也聘請美、日和印度等16國外籍師資，提升學生的國際視野及全球競爭力。

朝陽科大國際長柳立偉說，盼能增進境外生及本地生交流，展現不同國家特色及文化，讓校園更國際化。

活動主持人、印尼籍學生李莉霞說，師長很關心學生，經常安排校內外體驗活動，讓她收穫滿滿。

朝陽科大航空機械系奈及利亞籍學生Victor說，朝陽讓他開啟全新思維，認識很多國家的朋友。

印度籍女博士研究生說，來台灣4年，常趁著假日去爬山，發現台灣真的好美。

印度 大學排名 英國

延伸閱讀

吸引30國學生就讀 朝陽科大文化周美食飄香

高教缺國際生？ 學者：留才才是關鍵

PLG／選秀會7月12日登場 5月5日開放報名至6月17日

大甲媽回鑾到北斗 老街上演美食嘉年華、2外籍生學敬拜禮儀

相關新聞

朝陽科大國際文化周 外籍生交流

朝陽科技大學辦學成績受國際矚目，連續6年進入英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，校內來自他國的大學和研究所師生達千人，彷...

廉政署撤出興大？ 校方：移至興創基地「有獨立出入口」

廉政署中部地區調查組原定搬至興大台中校本部，經本報日前報導，引發質疑違反「軍警檢調不入校園」。立委游毓蘭在臉書貼文「廉政...

從「蛋黃區」移到「蛋白區」！ 廉政署中調組仍在中興大學

廉政署中部地區調查組原訂遷入中興大學校本部，舊園藝系館已裝修並掛牌，預計六月正式遷入。不過記者直擊發現，舊園藝系館內玄關...

吸引30國學生就讀 朝陽科大文化周美食飄香

朝陽科技大學近年辦學成績受國際矚目，連續6年進入英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，校內來自他國的大學和研究所師生達千人...

網列舉「壞教授」九大特徵！最慘當工具人、延畢 連畢業都搞你

讀大學、研究所的時候，可能遇到許多不同教學風格的教授，有些教授教學方法有趣還能增加學生學習動機，受到學生青睞；而有教授則可能被學生們歸類在「壞教授」，甚至有網友擔心，壞教授可能會影響心理健康。而壞教授究竟具備什麼特質呢？

雙輸教授／讀博士沒工作、業界賺更多 教授已是學生眼中的低薪勞動

大學教師所得朝兩極化發展，有人血汗低薪，也有人年收入達400多萬元，但卻是用「過勞」換來。有台大社會系教授在課堂上要同學猜一猜台灣助理教授起薪，六成以上的學生竟都低估，僅猜五、六萬元。有大學教授認為，這代表學生也普遍認為教授是低薪勞動，而熱門科系碩士畢業到業界賺更多，也大大影響學生攻讀博士的意願。幾年頂大電資領域博士生數量雪崩式下降，有教授指出，政府再不重視，「將來可能沒有人來教我們的下一代了」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦