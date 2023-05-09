朝陽科大國際文化周 外籍生交流

朝陽科技大學辦學成績受國際矚目，連續6年進入英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，校內來自他國的大學和研究所師生達千人，彷彿是個小型的國際社會。校方為促進跨文化交流，昨起一連3天舉辦「國際文化周」活動，讓來自30個國家的學生熱情互動。

朝陽科大在校園噴水池前廣場舉辦活動，除了國際學生的表演，學生也各自準備家鄉美食，如蒙古特色小吃火燒兒餅、印度黃金餃、越南糯米飯及香港凍檸茶等供品嚐，校長鄭道明逐攤品嘗，豎起大拇指說讚。

鄭道明說，朝陽科大辦學願景，是成為世界級大學，要打造學校成為友善的國際社會。

鄭道明說，該校已連續6年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，更與超過640所海外學校簽訂學術合作協議，吸引30個國家、千名國際學生就讀。

學校也聘請美、日和印度等16國外籍師資，提升學生的國際視野及全球競爭力。

朝陽科大國際長柳立偉說，盼能增進境外生及本地生交流，展現不同國家特色及文化，讓校園更國際化。

活動主持人、印尼籍學生李莉霞說，師長很關心學生，經常安排校內外體驗活動，讓她收穫滿滿。

朝陽科大航空機械系奈及利亞籍學生Victor說，朝陽讓他開啟全新思維，認識很多國家的朋友。

印度籍女博士研究生說，來台灣4年，常趁著假日去爬山，發現台灣真的好美。