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靜宜資傳系結合「元宇宙」六大核心技術 培養學生就業即戰力

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜資傳系學生畢業後能投入遊戲及資訊產業，還能從事智慧醫療與智慧製造等跨領域應用，未來出路發展非常多元。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系學生畢業後能投入遊戲及資訊產業，還能從事智慧醫療與智慧製造等跨領域應用，未來出路發展非常多元。圖／靜宜大學提供

靜宜大學資訊傳播工程學系結合資訊技術與數位創意設計，培育學生具備人工智慧、互聯網、遊戲技術、互動技術、物聯網及大數據的元宇宙六大核心技術；系主任張志宏強調，學生畢業後能投入遊戲產業，也可從事智慧醫療及智慧製造等跨領域應用，未來出路發展非常多元。

靜宜大學資傳系提供資訊技術及數位內容創意能力等核心課程，包含「資訊領域」的程式設計、網路通訊、資料庫管理、行動程式；在「設計領域」規劃資訊傳播、電腦動畫、數位媒體設計、互動多媒體實作。更有新興資訊應用的2D與3D遊戲設計、智慧物聯網、人工智慧；AR、VR、MR等混合實境專業課程與跨領域實務課群。

張志宏表示，資傳系因隸屬資訊學院，更強調結合資訊科技、傳播專業及互動技術，協助不同領域產業創造更實用與友善的產品及設計系統。目前系上有許多跨系所合作，例如透過人工智慧影像辨識技術及介面設計，為台中榮總設計CPR的教學輔助系統，改善傳統安妮模型的缺點；透過系統辨識，就可以知道操作者的手部擺位、手臂角度、按壓深度是否正確，完成完整學習。

資傳系教授劉國有表示，該系利用虛擬實境技術打造「虛擬星象館」，攜手高中地球科學教師的「天文星象」教學場域；包含認識星空與地球的運動兩單元，以超逼真的星空，還有隨時變換地點及360度環景的功能。讓師生在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點，學生在超逼真星空中，觀察星星、講解星座，彷彿身歷其境。

張志宏說，資傳系學生畢業後能到遊戲產業、資訊產業，還能跨領域融入與應用，跨足如智慧醫療及智慧製造、數位學習、互動傳播等，出路十分多元，因學生在養成訓練中學到「遊戲設計」、「使用者體驗」及「使用者經驗」等，能設計出更有溫度及活潑的操作界面；更配合教育部規劃「元宇宙遊戲開發組」，貼近學生未來所學專業。

靜宜資傳系學生在養成訓練中學到「遊戲設計」、「使用者體驗」及「使用者經驗」等，能設計出更有溫度及活潑的操作界面的產品。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系學生在養成訓練中學到「遊戲設計」、「使用者體驗」及「使用者經驗」等，能設計出更有溫度及活潑的操作界面的產品。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系打造「虛擬星象館」，讓師生在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點，觀察星星，彷彿身歷其境。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系打造「虛擬星象館」，讓師生在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點，觀察星星，彷彿身歷其境。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系培育學生具備人工智慧、互聯網、遊戲技術、互動技術、物聯網及大數據的元宇宙六大核心技術。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系培育學生具備人工智慧、互聯網、遊戲技術、互動技術、物聯網及大數據的元宇宙六大核心技術。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系結合資訊技術與數位創意設計，培養學生就業即戰力。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系結合資訊技術與數位創意設計，培養學生就業即戰力。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系打造「虛擬星象館」，讓師生在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點，觀察星星，彷彿身歷其境。圖／靜宜大學提供
靜宜資傳系打造「虛擬星象館」，讓師生在台灣也能秒速到北極、赤道，甚至到東京鐵塔或自由女神等地點，觀察星星，彷彿身歷其境。圖／靜宜大學提供

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