快訊

BLACKPINK高雄嗑鍋畫面曝光 包場要價36萬元

小野柳發現男屍倒臥礁岩下 身旁疑有「不明女性衣物」

太太回復國民黨籍 鍾東錦：現在我是國民黨的親友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東海大學EMBA「百億級教授」正式成軍 下學期起任教

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
東海大學舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」，並頒證於EMBA「百億董事長」們客座教授，於下學期起正式任教。圖／東海大學提供
東海大學舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」，並頒證於EMBA「百億董事長」們客座教授，於下學期起正式任教。圖／東海大學提供

東海大學EMBA強打模組課程與旗艦級精準教學，聘請「百億董事長」們，擔任課程指導教授，包含友達集團董事長彭双浪、巨大集團董事長杜綉珍、勤美集團董事長林廷芳等人；東海大學EMBA主任許恩得表示，盼產學的密切交流，不僅促進人才的培育，更助力高階經理人，尋求問題的解方。

東海大學今舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」，並頒證於EMBA「百億董事長」們客座教授，於下學期起正式任教。

東海校長張國恩指出，東海EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整（capstone），開創以學生為中心的創新教學方法，教授打破傳統開課模式，透過Buffet式教學模組，提供最核心菁華的學習內容。

東海管理學院院長李書行補充說，Buffet式教學模組打破過去傳統的選課模式，讓學生可以根據自身需求選課，這樣的精準教學方式是最能靈活因應科技時代的管理技法。EMBA導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，融入博雅人文特色，推出獨特的精準教學模組化課程。

東海EMBA主任許恩得表示，企業攜學界研發，學界邀企業授業已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授，皆為一時之選，讓東海EMBA高階經理人專班能更聚焦知識、技術、思想的交流與移轉。

此次擔任指導教授的「百億董事長」們，包含台積電副總經理何麗梅、佳世達集團董事長陳其宏、友達集團董事長彭双浪、大聯大集團董事長黃偉祥、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、台灣產業創生平台董事長黃日燦、巨大集團董事長杜綉珍、大亞集團董事長沈尚弘、勤美集團董事長林廷芳、車王電集團董事長蔡裕慶等人。

東海大學今頒證於EMBA「百億董事長」們客座教授，於下學期起正式任教。圖／東海大學提供
東海大學今頒證於EMBA「百億董事長」們客座教授，於下學期起正式任教。圖／東海大學提供
東海大學今舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」。圖／東海大學提供
東海大學今舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」。圖／東海大學提供

EMBA 東海大學

延伸閱讀

紳士的力量！《萊莎的鍊金工房3》褪衣模組火速出爐 各路烏鴉、海鷗準備鍊精囉

嘉義大學出版傑出校友專書開創嘉機 校友黃敏惠感謝嘉大培育優秀人才

東海大學凝聚全球15萬校友 活化「東海書房」成校友交流場域

面板報價反彈 聯詠、瑞鼎、天鈺跟著熱

相關新聞

「大學的脊梁」盜版檔案LINE瘋傳 管中閔：有心人刻意變造

作家楊渡和台大前校長管中閔合寫「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」，記錄2018年台大校長遴選事件過程。傳出...

竹科助攻 新竹所得差距擴大 清大成立合作社助在地永續

受到科學園區影響，新竹的經濟水平越來越高，城鄉與所得的差距逐步擴大，長期在新竹縣橫山深耕的清大團隊，宣布成立城鄉永續生活...

東海大學EMBA「百億級教授」正式成軍 下學期起任教

東海大學EMBA強打模組課程與旗艦級精準教學，聘請「百億董事長」們，擔任課程指導教授，包含友達集團董事長彭双浪、巨大集團...

教授逃難潮／私校師難轉職跟招生績效有關？校長揭2關鍵因素

私校教師若感受到學校已搖搖欲墜，大多會選擇「跳船逃生」。一名從私立科大「逃」到國立專科的教授直言，學校雖然還沒倒，但年終獎金都沒了，很多同事都選擇離開，公校較無招生壓力，能被挖角過去更是夢寐以求；但有校長分析，兩個關鍵因素造成私校老師轉職困難。 從南部私立科大「逃命」到國立專科學校的Jack（化名）回顧一年前跳槽的經歷，他說，在原本的學校最後2年間都沒有領到年終獎金，感受學校經營岌岌可危、於是積極開始丟履歷，今年總算在新任職的學校又領到年終了...

解密大學排名／專訪台大校長陳文章：排名妨害大學追求長遠目標

全球高教排名是許多人申請學校時的選擇依據，也是國際認識台灣各大學的重要參考。但台灣第一學府台大2022年在各排名系統名次皆滑落，引發關注。去年台大在《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）的排名從113名跌至187名，創下最大跌幅紀錄；在英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）系統，台大雖然仍是全台唯一入選前百大的學校，排名卻從2021年第68名，掉到2022年第77名。

朝陽科大校慶 斥資千萬空中巴士模擬駕駛機首亮相

「歡迎搭乘朝陽科技大學A320客機！」朝陽科大今天歡慶29周年校慶，校方斥資千萬從美國引進，結合航務作業教學的空中巴士A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦