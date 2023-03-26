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東海大學EMBA「百億級教授」正式成軍 下學期起任教
東海大學EMBA強打模組課程與旗艦級精準教學，聘請「百億董事長」們，擔任課程指導教授，包含友達集團董事長彭双浪、巨大集團董事長杜綉珍、勤美集團董事長林廷芳等人；東海大學EMBA主任許恩得表示，盼產學的密切交流，不僅促進人才的培育，更助力高階經理人，尋求問題的解方。
東海大學今舉辦「EMBA 花舞再現畫展-音樂會」，並頒證於EMBA「百億董事長」們客座教授，於下學期起正式任教。
東海校長張國恩指出，東海EMBA提出目標導向式的變革，跨域創新融合模塊、微學分、專案、統整（capstone），開創以學生為中心的創新教學方法，教授打破傳統開課模式，透過Buffet式教學模組，提供最核心菁華的學習內容。
東海管理學院院長李書行補充說，Buffet式教學模組打破過去傳統的選課模式，讓學生可以根據自身需求選課，這樣的精準教學方式是最能靈活因應科技時代的管理技法。EMBA導入史丹佛式的專案學習方法，引進「教練」輔導模式，融入博雅人文特色，推出獨特的精準教學模組化課程。
東海EMBA主任許恩得表示，企業攜學界研發，學界邀企業授業已成為趨勢，東海EMBA規劃前瞻的課程，第一屆講座教授，皆為一時之選，讓東海EMBA高階經理人專班能更聚焦知識、技術、思想的交流與移轉。
此次擔任指導教授的「百億董事長」們，包含台積電副總經理何麗梅、佳世達集團董事長陳其宏、友達集團董事長彭双浪、大聯大集團董事長黃偉祥、緯創資通集團副董事長兼執行長黃柏漙、台灣產業創生平台董事長黃日燦、巨大集團董事長杜綉珍、大亞集團董事長沈尚弘、勤美集團董事長林廷芳、車王電集團董事長蔡裕慶等人。
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