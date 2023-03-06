靜宜國企系全國B2B跨境電商競賽獲佳績 拉近與產業連結

靜宜大學國際企業學系大四學生陳宜瑩、陳俞均及林佩蓉，在老師張愛卿指導下，參加第7屆全國大專院校B2B跨境電商競賽，榮獲「詢盤獎」佳作肯定，張愛卿表示，競賽是實務的模擬，鼓勵學生參與，從中學習翻轉參與競賽定義；學生透過競賽可知道廠商目前需求的專業與人才，在「學中做，做中學」中拉近與產業的連結

張愛卿表示，國企系積極開設 「國際貿易實務」、「電子商務與網路行銷」、「國際會展專題」等課程，培育學生成為國際貿易等領域專才，隨網路發展與疫情影響，網路貿易及電子商務的重要性與日俱增。靜宜8年前開始參與台灣經貿網跨境電商實戰營及全國大專院校B2B跨境電商等競賽，都獲得佳績肯定。

第7屆全國大專院校「B2B 跨境電商競賽」與阿里巴巴平台合作，學生報名後需做電商專業知識技能培訓並與廠商媒合，最後進入到競賽階段過程約2個月，學生利用所學專業協助廠商規劃網路後台、商品上架、關鍵字點擊、搜尋及圖片優化等；最後呈現實際點擊、流量高低、買家詢盤等成果。

張愛卿表示，「詢盤」指交易一方為購買或出售商品，向對方口頭或書面探詢交易條件的過程，有詢盤動作能開啟買賣雙方對話、交流。學生透過競賽能實用課堂的學習及實務，知道廠商目前需求的專業與人才，在「學中做，做中學」中拉近與產業的連結。

張愛卿指出，從事B2B或跨境電商需先具備國貿基礎，除創意，專業才是王道，學生在課堂修習國貿及信用狀等實務，熟悉國際貿易交易的條件及商品上架的中英文等敘述，鼓勵學生在學時透過競賽與廠商合作交流，未來實習與就業就能更順利。

參賽的國企系學生林佩蓉表示，此次競賽是販售「世足賽周邊商品」，過程中學習電商相關知識，也提升實務能力及危機處理方法，她感謝合作廠商提供完整及寶貴的經驗。